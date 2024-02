Testi-lelki gyógyulás, szabadulás – Lelkigyakorlatot tartott a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat

Az 56 résztvevőt a három nap során Fazekas György atya és Molnár Ferenc diakónus lelkivezetése segítette hitük elmélyítésében. Az elmélkedések, előadások mellett kisebb csoportokban oszthatták meg a jelenlévők egymással a fájdalmaikat, nehézségeiket, de örömeiket is. Szembesülhettek azzal, hogy nincsenek egyedül, mások is küzdenek vagy küzdöttek ugyanazokkal a nehézségekkel, amellyekkel ők. Az előre megtervezett programokon túl a sokszor éjszakába nyúló beszélgetések segítették a résztvevőket, hogy jobban megismerjék önmagukat, és elinduljanak a gyógyulás útján. Az alkoholproblémával érintett személyek mellett hozzátartozóik is találkozhattak egymással.

A lelkigyakorlat végén a szívből jövő találkozások és az új kapcsolatok mellett mindenki hazavihette a szeretet és elfogadás érzését, valamint azt az elhatározást, amely a program során megfogalmazódott benne.

A Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat munkájáról, programjairól bővebb tájékoztatás ITT található.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

