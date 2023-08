Tinédzsereknek szerveztek tábort a hernádvécsei Jelenlét Pontban

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernádvécse a háromszáz legszegényebb magyar település egyike. 2021-ben nyílt meg itt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált felzárkóztató programhoz kapcsolódó Jelenlét Pont.



A tinédzserek számára szervezett táborban az apostoli létszámot első nap kibővítette hét vendég, a nyírkátai Pharne Cherhaja roma hagyományőrző csoport tagjainak érkezése. Előtte a munkatársak együtt imádkoztak, hogy valóban értékes három napot teremtsenek a gyerekeknek.

Bemutatkozáskor mindenki választott magának egyet az asztalra helyezett sok-sok fotó közül. Olyat, ami valami miatt megérintette, vagy amivel kapcsolatban úgy érezte, jellemzi őt, netán a vágyait. Ezzel összefüggésben mindenki hosszabban beszélt magáról, így azonnal beindult a kommunikáció, amit erősített a meghívott vendégek közvetlensége. A nyírkátaiak motiváló beszélgetéssel, közös énekléssel, cigánytánc bemutatásával és tanításával készültek. A hernádvécsei lányok örömmel próbálták fel a táncosok gyönyörű szoknyáit.

Augusztus 22-én délelőtt közösen nézték meg A híd című filmet, amelyről irányítottan beszélgettek, levonva saját életükre nézve a tanulságokat. A fiatalok meglepő érzékenységgel követték a történetet és a főszereplő vívódását. Sok szó esett a mindennapi apró döntésekről, amelyek befolyásolják az életüket.

Délután gitárkísérettel énekeltek Juhász Katica vezetésével, azután kézműves-foglalkozás következett. A Jelenlét Pont munkatársai több dolgot is előkészítettek, így képkeretekkel, karkötőkkel tértek haza a résztvevők.

A tábor utolsó napján a délelőtti órákban Orosz István atyával beszélgettek a fiatalok, érintve a párválasztás témáját. Ehhez segítségül szolgált egy Republic-szám: „Hosszú az út, míg a kezed a kezemhez ér…” Talán ennek köszönhetően a délutáni vidám éneklésbe több Cipő által komponált zene is belefért, még a kézműveskedés alatt is hasonlóakat hallgattak. De a közös éneklés része volt néhány Istent dicsőítő gitáros dal is.

Végül mindenki választhatott magának egy igazán minőségi, szép ruhát. Talán ebben utaznak majd a lányok szeptember közepén a máriapócsi cigánybúcsúra. Köszönet a jólelkű adományozónak!

A finom ételeket, a tábor megszervezését nagy hálával és egy saját készítésű kis „emlékkönyvvel” köszönték meg a fiatalok a szakmai vezetőnek, a szakmai koordinátornak, a Jelenlét Pont állandó munkatársainak és az önkénteseknek. Ők a tinitábor résztvevői számára rendszeres találkozási lehetőséget kínálnak a jövőben is, illetve várják mindnyájukat a különböző foglalkozásokra (zenei oktatás, tanulássegítés, családi programok stb.).

Szöveg és fotó: Oroszné Obbágy Rita

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír