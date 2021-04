Tíz év gyümölcseit ünnepli a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium

A miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium az első tanévben alig húsz hallgatóval kezdte meg működését. Jelenleg évente 30–32 hallgatóval számolnak. Az elmúlt évtizednek nagyon szép gyümölcsei vannak – mutatott rá Makkai László. „Nagy örömöt jelent számukra a diákok tanulmányi és magánéleti sikere egyaránt. Minden év különleges volt a maga nemében, nehezen emelhető ki egy, legfontosabb eredmény” – fogalmazott.

Számos nyelvvizsga, diploma, továbbtanulás tartozik a nagyra értékelt gyümölcsök közé. Nagyon sok egykori diák már házasságot kötött, családot alapított, gyakran azzal a partnerükkel, akiket a szakkollégiumban ismertek meg. Makkai László elmondta, papként is nagy örömet jelent számára, hogy a hallgatók nemcsak tanulmányaik, a tudomány terén gazdagodtak és diplomát szereztek, hanem a hitéletükben is elmélyültek. Ennek egyik szép megnyilvánulása, hogy sokan visszatérnek az intézménybe, hogy ő adja össze őket, keresztelje meg gyermekeiket.

Az intézmény is nagyon büszke diákjaira, akik számos TDK-t nyertek, országos versenyeken vettek részt – tette hozzá. Fontos elismerés, hogy 2019-ben a Miskolci Egyetem kiváló támogatója címmel tüntették ki a szakkollégiumot. Minden évben több mint húsz egyetemi oktató mentorálja az intézmény hallgatóit. Idén a Családbarát munkahely bronzfokozatát is elnyerte a szakkollégium – számolt be az igazgató.

Úgy tűnik, hogy mások is felfigyelnek arra a munkára, amit az intézményben végeznek a roma–magyar együttélés érdekében. Ez egy csapatmunka eredménye”

– húzta alá Makkai László, háláját fejezve ki kollégáinak. Mint rámutatott, munkatársai szívvel és elköteleződéssel végzik feladataikat a roma szakkollégistákért, amelynek meg is vannak a kézzelfogható eredményei: a volt diákok között nincsen egyetlen munkanélküli sem, és vagy fél tucat korábbi hallgató dolgozik az államigazgatásban. Mindenki Magyarországon helyezkedett el, miután megszerezte a diplomáját. Ez nagyon jó eredmény a 11 roma szakkollégium összevetésében is. Június végén az állami vezetőkkel együttműködésben országos szinten is ünnepség keretében adnak majd hálát az elmúlt tíz évért a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózattal összefogásban, amelynek vezetője Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita.

A jövőre vonatkozó tervekkel kapcsolatban Makkai László úgy fogalmazott:

Tíz év sok is és kevés is. Sok egy ember életében, de még van hova fejlődni, újítani, jobbítani a hallgatók érdekében.”

A műsorban a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium igazgatója arról is beszélt, hogy a jövőben szeretnék még hatékonyabbá szeretnék tenni azokat a programokat, amelyek a hallgatók életét segítették. Nagyon örülnének neki, ha a diákok még öntevékenyebbek lennének, szeretnék a hallgatói önkormányzatot is még jobban megerősíteni.

Az is komoly törekvése az intézménynek, hogy egyre több roma fiatal kerülhessen be az egyetemre. E cél támogatására egy középiskolai mentorprogramot hoztak létre, amelyet az egyetemmel együttműködve szeretnének megvalósítani, hálózaton belül is kidolgozva ennek szakmai hátterét. A szakkollégiumi hálózatnak érdemes még inkább elmozdulnia a középszintű oktatás irányába – hangsúlyozta Makkai László.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Görögkatolikus Roma Szakkollégium



Magyar Kurír