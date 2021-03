Tízéves a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium

Kocsis Fülöp a böjt és a szabadság viszonyának szempontjából beszélt a nagyböjti időszakról. Kifejtette: a szabadság fontos emberi eszmény. Az ember azáltal teszi értékessé a tetteit, hogy felelősséggel bír irántuk. Megadatik, hogy tényleg szabaddá váljon az ember, de ehhez

a szabadságot tanulni kell.

A szabadság fogalma egyre mélyebbé válik a felnövekvő emberben; határainkon belül meg tudjuk találni a teljes szabadságot. Ha jól éljük meg a böjtöt, és az Jézus felé irányul, akkor a szabadságunk egyre növekszik. A böjt önmagunk megismerésében visz előre, a böjt hozzájárul, hogy Jézusra figyeljek.

A hallgatók több kérdést is feltettek az érseknek, többek között azt, hogy mikor lesz az ember gyermeki hitéből érett, felnőtt, tudatos hit (hiszen a hit folyamatosan fejlődik az ember életében, egészen kisgyermek kortól). A főpásztor válasza szerint: a fiatal felnőtt tudatos döntést hoz, amikor elköteleződik Jézus mellett. Tudatosan építenünk kell a hitünket ahhoz, hogy az folyamatosan fejlődjön.

A következőkben a böjtöléssel kapcsolatosan kérdés hangzott el: Ha nincs az embernek komfortérzete, amikor böjtöl, mert nem eszik, akkor indulatosabb, és sokszor megbánt másokat. Hogyan lehet ezen változtatni? Hogy kell ezt kezelni? „A kis mennyiségű étel hatással van a pszichére, de ezt pozitív irányba is fordíthatjuk – válaszolta Kocsis Fülöp. – Ha az ember egészségesen él, összhangban van a természettel, akkor az egyensúlyt is meg tudja találni. Megküzdünk ezzel az állapottal, és Jézusra irányítjuk a figyelmünket. Így a

küzdelmünk az ő segítségével megélt győzelem lesz.”

Arra is kérték az érsek-metropolitát, hogy beszéljen a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatról, amelynek ő az elnöke. Az idén tízéves szervezet megünneplésére sok terv született, azonban a koronavírus-járvány egyelőre nem engedi, hogy közösen ünnepeljenek. Kocsis Fülöp elárulta, hogy terveik között szerepel egy brüsszeli út, amelynek során az Európai Parlamentben lehetőség lenne bemutatni ezt az egyedülálló kezdeményezést. Illetve várhatóan lehetőség nyílik egy konferenciát tartaniuk Rómában.

Orosz Atanáztól azt kérték a szakkollégisták, hogy idézze fel emlékeit a megalakulással kapcsolatban, hiszen tíz éve püspök, és épp tíz éve alakult a miskolci roma szakkollégium is. A főpásztor arról a napról beszélt, amikor Kocsis Fülöp érsek felhívta és beszámolt neki a létesülő szakkollégiumi hálózat terveiről, a miskolci szakkollégium megalakulásának helyzetéről. Ő örömmel fogadta a kezdeményezést.

A miskolci szakkollégium évente 25–32 fiatalnak ad lehetőséget felsőoktatási tanulmányaik idején. Több mint ötven szakkollégiumos hallgató szerzett diplomát, sikeres nyelvvizsgát követően. Évente több mint húsz egyetemi oktató tevékenykedik mentorként a szakkollégiumban.



Az elmúlt időszakban teljesen megújult a szakkollégium épülete, kápolnája; 2020-ban egy új közösségi házat is átadhattak. A munkatársak mellett állandó pszichológusa is van az intézménynek, és már második alkalommal a „kiváló tehetségpont” címet is megkapta. A Miskolci Egyetemmel való jó együttműködés miatt a szakkollégium kiérdemelte a Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója címet.

