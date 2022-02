Tízéves a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium

A Szeged-Csanádi Egyházmegye azzal a céllal hozta létre az intézményt, hogy – csatlakozva a magyar kormány és a történelmi egyházak között 2011-ben létrejött megállapodáshoz – hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató roma értelmiségiek formálásához, akik egyszerre kiválóak a szakmájukban és érzékenyek a társadalmi és szociális kérdések iránt. Ezzel olyan szellemi műhelyt hoztak létre Szegeden, amely a romák integrációjának keresztény szellemiségű alternatíváját kínálja fel a magyar társadalom számára. A szegedi az ötödik egyházi fenntartású roma szakkollégium az országban.

Az elmúlt évtizedben a jelenlegi hallgatókkal együtt összesen 112 roma fiatal vállalta, hogy egyetemi tanulmányai mellett bekapcsolódik a szakkollégiumi programba, amely nagy hangsúlyt fektet az identitás erősítésére, a szakmai igényességre, a közösségi szemléletre és az értelmiségi pályára történő felkészítésre.

A szakkollégium feladatának tekinti a társadalmi integráció szolgálatát.

Közössége együttélési modellként is működik: cigány és nem cigány fiatalok számára egyaránt nyitott.

A katolikus egyházmegye által fenntartott intézmény ökumenikus szemléletű, így teret ad más történelmi felekezetekhez tartozó fiataloknak is lelkiségük megélésére.

A szakkollégiumnak a tehetséggondozás és a tehetségfejlesztés mellett célja, hogy a hallgatók társadalmi hátteréből fakadó hátrányait kompenzálja, segítse az eligazodást az egyetemi közegben, támogassa egyes tanulási módszerek adaptációját, a hallgatók egyéni céljainak megvalósítását.

Az intézmény szoros együttműködést alakított ki a Gál Ferenc Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel. Az egyetemek nem csupán háttérintézmények a szakkollégium számára, hanem stratégiai partnerek is. A szakkollégiumi program megvalósításába számos egyetemi oktató kapcsolódott be óraadóként, mentorként, tutorként. A szakkollégium törekszik arra is, hogy szakmai és tudományos egyetemi rendezvényeken, konferenciákon, kutatásokban is részt vegyen, és minél több ilyen jellegű együttműködést alakítson ki.

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium „Szokeresz”-ként vált közismertté. Először Lakatos András matematika szakos hallgató, roma szakkollégista használta ezt a nevet 2012-ben. Az elnevezés az intézmény rövidített nevének (SZKRSZ) kiegészítésével jött létre,

utalva a „So keres?” cigány (lovári) kifejezésre, melynek jelentése: „Mit teszel?”, „Mit csinálsz?”.

Kifejezi azt a szándékot, hogy a szakkollégium hallgatói tevőlegesen is részt kívánnak venni saját életük alakításában és a társadalom átformálásában, jelen akarnak lenni a romák és a nem romák közös életében, élhetőbb jövőt teremtve.

Magyarországon jelenleg tizenegy roma szakkollégiumban mintegy 350 fiatal tehetség végzi egyetemi tanulmányait és készül az értelmiségi pályára.

Forrás és fotó: SzokereszPRESS/Szeged-Csanádi Egyházmegye

