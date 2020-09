Több mint kétszáz általános és középiskolás vett részt a nyári zarándoktáborokban

A kezdeményezést az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos támogatta. A Zarándoktáborok szervezője és lebonyolítója a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája volt. A program megvalósításában szakmai segítséget nyújtottak Tihany, Bakonybél és Pannonhalma bencés szerzetesi közösségei, a Viator Egyesület és az Országos Erdészeti Egyesület is.

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda négy éve indította el a Vándortábor Programot, amelynek célja a természetjárás, az aktív és természetközeli kikapcsolódás, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása a felső tagozatos és középiskolás fiatalok körében. A programsorozat eddigi három eleme – „Erdei Vándor”, „Bringás Vándor” és „Vízi Vándor” – idén új taggal bővült. A zarándoktáborok előkészítésének és lebonyolításának felelőse a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája lett.

A három vezetőből és lelkes segítőikből álló csapat számos kihívás közepette készítette elő a tábort. Még javában zajlott a Tihany és Pannonhalma közti mintegy 120 kilométeres útvonal bejárása, a lehetséges programelemek összeállítása és a tábor lelki tartalmának kialakítása, amikor hazánkat is elérte a koronavírus. Sokáig bizonytalanság övezte, hogy vajon lehet-e nyáron táborokat szervezni. A lelkes szervezőcsapat azonban még ezekben a hetekben sem ingott meg, hanem hitt, bízott, és készült a nyári programra.

A karantén ideje alatt hosszas együtt gondolkodás után született meg a „Zarándoktábor” logója is, amely egy olyan iránytű, melyen nem az égtájak betűjelei, hanem az É – N (én) és T – E (te) betűk (szavak) jelennek meg egymásra merőleges, egymást az origóban metsző tengelyeken, kifejezve, hogy a zarándoklás meghívás az önmagunkkal, Istennel és egymással való találkozásra – ismertette Gáll Zsófia, a program szakmai vezetője.

Május végére hivatalossá vált, hogy megtarthatók a nyári programok. A tábor előkészítéseként megtörtént a csoportvezetők online és gyakorlati képzése, elkészültek a programot segítő kiadványok, és ismét lendületet vett a részt vevő csapatok jelentkezése is.

A június 18. és augusztus 9. között zajló programsorozaton végül 17 csoport 269 zarándoka (62 felnőtt és 207 felsős és középiskolás diák) vett részt. Ha összeadjuk a részvevők által megtett kilométereket, akkor az mintegy 30 ezer kilométer: olyan hosszú út, mintha 13,5-ször megkerülnénk Magyarországot, vagy több mint négyszer megjárnánk oda-vissza a Budapest–Santiago de Compostela közötti Szent Jakab-utat.

A csoportok közül a legutolsó egy tanárokból álló csapat volt. Ennek elindítását maguk a résztvevők kezdeményezték. Azok a felnőttek, akik idén még nem vezettek diákcsapatot, de elvégezték a képzést, és szerették volna végigjárni az utat, kipróbálni magukat, többek között azzal a reménnyel is, hogy jövőre ezen a vonalon vagy akár egy másikon már ők is zarándoklatvezetők lehetnek.

„Minden elvárásunkat felülmúlta ennek a tanári csoportnak a tapasztalata. A pedagógusokban is nagyon nagy igény van arra, hogy legyen idejük és terük saját belső lelki folyamataikra odafigyelni. Ezzel nemcsak hivatásukban erősödnek meg, hanem önismeretük is fejlődik, és feltöltődve érkeznek haza családtagjaikhoz” – mondta Virág Benedek, a program projektvezetője.

A közel egyhetes program keretében a közös és az egyedül töltött alkalmak – mint például a csoportos imádságok és éneklések – is segítettek abban, hogy a fiatal zarándokok és felnőtt zarándoktársaik ne csak fizikai céljukhoz, hanem Istenhez is közelebb kerüljenek. A résztvevőknek lehetőségük volt a zarándoktábor által érintett bencés közösségek – Tihany, Bakonybél és Pannonhalma – imáiba is bekapcsolódni, találkozni és beszélgetni a szerzetesekkel.

„A résztvevői visszajelzések alapján a szerzetesekkel való találkozások, közös imádságok voltak a táborok egyik legmeghatározóbb élményei. Jó volt látni, hallani, hogy a fiatalokban ilyen nagy a nyitottság vallási élményeik elmélyítése, kibővítése tekintetében. Külön öröm számunkra, hogy többen jelezték: jövőre is szeretnének részt venni a táborban” – hangsúlyozta Kiss Didák ferences szerzetes, a zarándoktáborokat szervező Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája vezetője.

A programsorozatról további információk érhetők el a kezdeményezés honlapján, Facebook-oldalán és Instagram-felületén.

Forrás és fotó: zarandoktabor.hu



Magyar Kurír