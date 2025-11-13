Több mint kétszáz gyermek iskolakezdését segítette az egyházmegyei karitász Kárpátalján

Szkoropádszky Péter egyházmegyei karitászigazgató szerint a kezdeményezés bizonyítja, hogy a közösség ereje a legnehezebb időkben is képes reményt és biztonságot adni.

Elmondta: a 2025-ös iskolakezdési támogatás keretében 210 gyermek részesült segítségben. A támogatottak között 55 görögkatolikus papcsaládból származó 121 gyermek, valamint 31 olyan diák volt, akiknek édesapja a fronton tűnt el vagy vesztette életét.

Emellett 50 rászoruló gyermek a magyar ajkú egyházközségekben a Szent Panteleimon Karitászon keresztül jutott támogatáshoz, míg 8 tanuló a világ legkisebb görögkatolikus iskolájában, a batári Szent Mihály Elemi Iskolában kapta meg az iskolakezdéshez szükséges csomagot.

A Katolikus Karitász országos támogatását sikerült kiegészíteni a Görögkatolikus Metropólia egyházmegyéinek segítségével, így a projekt elérte és teljesítette a kitűzött célokat.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye 1000 euróval segítette az ott élőket.

A program azonban nem csak anyagi segítséget jelentett: a Miskolci Egyházmegyei Karitász taneszközöket küldött, míg a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász személyesen juttatott el 37 tanszercsomagot Kárpátaljára.

Szerző: Munkácsi Egyházmegyei Karitász

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye; kezdőkép: Lambert Attila

Magyar Kurír