Több mint negyven programmal vár az Ars Sacra programsorozat miskolci fesztiválja szeptemberben

Az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódó miskolci seregszemle egyedülálló és példaértékű összefogás eredménye: szervezője az Éltető Lélek Alapítvány, amely törekvésében Miskolc Megyei Jogú Város támogatását is maga mellett tudhatja. A helyi fesztivál a tavalyi kezdeményezést követően idén már több mint negyven programot kínál, melyek között igazi kuriózumokat is találunk, helyi kötődésű művészek közreműködésével, fontos városi helyszíneken.

Bár a szeptemberi eseménynaptár még tervezés alatt van, már hetek óta művészeti pályázatok futnak, amelyek célja elsősorban az, hogy eredményükként új alkotások szülessenek. Ennek érdekében a szervezők februárban felhívást intéztek a régióban működő zeneszerzőkhöz, a program szellemiségéhez kapcsolódva „Keresd a békét!” mottóval kórusok, énekegyüttesek számára (esetleg hangszerekkel kísért) zeneművek megalkotására hívva őket. A felhívással egyrészt Miskolc nagymúltú kóruskultúrájának további ápolását, másrészt a miskolci, illetve a város vonzáskörében élő zeneszerzők alkotói tevékenységét és újabb szakrális kompozíciók születését kívánják ösztönözni. Egy jelentkező több és többféle összeállítású kompozíciót is benyújthatott, amelyeket elismert miskolci karnagyok véleményeztek, többek között Halmainé Újvári Mária, Balásné Molnár Ildikó, Gergely Péter Pál, Regős Zsolt és Szűcs Sándor. A meghirdetett pályázatra összesen tizenkét, jeligés alkotás érkezett nőikari és vegyeskari művekkel, egy vagy több szóló/kísérő hangszerrel. A zsűritagok javaslatot tettek a három legjobbnak ítélt mű díjazására. Döntésükben kiemelt szempont volt a régió zenei-alkotóművészi törekvéseinek további ösztönzése, így a kiemelt alkotások mellett mind a tizenkét mű előadását támogatták. A zsűri közös döntéssel az 1., 2. és 3. díjak mellé szükségesnek talált egy különdíjat is kiosztani. Az elismerések átadására a kompozíciók ünnepélyes előadásán, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál zárórendezvényén, szeptember 24-én kerül majd sor.

A művészet és a szakralitás összefüggése jegyében képzőművészeti pályázatot is hirdettek: a Miskolci Ars Sacra Fesztivál stábja a térségben alkotó képző- és grafikusművészeket hívta alkotásra. Egy művész két meghatározott méretű munkával jelentkezhet. A vezérmotívum itt is a „Keresd a békét!” mottó. A pályaművek – melyeket alkotóik július 12. és 14. között a Miskolci Galéria Feledy Házában adhatnak le – tetszőleges technikával készülhetnek.

A Miskolci Ars Sacra Fesztivál kapcsán a „Legyél a béke követe!” felhívással szerveződő versmondóverseny az elmúlt évben kirobbant háború kapcsán a „békesség gyümölcsét” helyezi előtérbe, s fő témája a szeretet. Az elődöntő májusban zajlott, a döntőre a fesztivál idején, szeptember 23-án kerül sor.

A Miskolci Ars Sacra Fesztivál szellemiségét és aktuális mottóját a hangok nyelvén is visszatükröző szignál is született, melynek szerzője Nagy Nándor, az idén 200. évadát ünneplő Miskolci Nemzeti Színház házi zeneszerzője. A szignált Nagy Nándor a miskolci sorozat szervezőinek felkérésére komponálta. A 34. zsoltárból vett fesztiválmottó teljes alakjában a következőképp hangzik: „Hagyd el a rosszat, és válaszd a jót, keresd a békét, és járj a nyomában!” A bevezető „Veni creator spiritus” után a két út közötti választás dilemmáját két harmónia ingaszerű váltakozása jeleníti meg, ezt követően a zene – a szöveg buzdításához hűen – keresni kezdi a legjobb hangnemet, amit harmadszori nekifutásra meg is talál. Ekkor becsatlakozik a férfiszólam is, s megszületik a teljesség. Innen már nincs elmozdulás: a refrén körkörös ismétlése a keresésben való állhatatosságot szimbolizálja. A mű felvételét a Hangart stúdió vezetője, Károly Tamás készítette, közreműködött a Forrás Kamarakórusból és a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium diákjaiból összeállt együttes.

A rendezvény szerezéséről és a fesztivál kapcsán kiírt pályázatokról július 5-én, szerdán sajtótájékoztató keretében számoltak be. Az eseményen a Miskolci Ars Sacra Fesztivál szignálzenéjét is bemutatták. Az Éltető Lélek Alapítványt a fesztivál főszervezője, Várhelyi Krisztinán alapító tag képviselte; jelen volt Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány elnöke, az országos fesztivál főszervezője; Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál védnöke; Veres Pál, Miskolc polgármestere; Nagy Nándor, a fesztivál szignáljának zeneszerzője; Flach Antal zeneművész, a zenei programok felelőse; Hortai Rita, az irodalmi műsorok felelőse; illetve Máger Ágnes festőművész, Miskolc díszpolgára, a képzőművészeti programok felelőse.

A sajtótájékoztatóról bővebben IDE kattintva olvashatnak.

További részletek a Miskolci Ars Sacra Fesztiválról az Éltető Lélek Alapítvány Facebook-oldalán, honlapján és a www.ars-sacra.hu veboldalon olvashatóak.

Forrás: Ars Sacra Alapítvány

Fotó: Bujdos Tibor/Boon.hu



Magyar Kurír