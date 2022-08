Tokajról indultak útnak a XX. Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat résztvevői

Az elmúlt húsz év alatt számtalan helyről és útvonalon át vezetett a zarándokok útja, de a végcél mindig ugyanaz. Ahogy életünk célja is a végső boldogság, Isten végtelen szeretete, fiataljaink célja is mindig a sebeket gyógyító, fáradtságot enyhítő máriapócsi Istenszülő. E zarándoklatokon megannyi papi hivatás, házasság, életre szóló barátság született már. Újabb lelkiségi programok és zarándoklatok „nőttek ki” a gyalogos zarándoklatból, amely ma túlzás nélkül hazánk egyik legnépszerűbb nyári ifjúsági programja, amit az is bizonyít, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek, hogy együtt gyalogoljanak öt napon át.

Idén az első napon több mint háromszáz fiatal kelt útra – de az út folyamán tovább bővül a létszám. Az utolsó napokra azokat is meghívták, akik első zarándokélményüket két évtizede ebben a közösségben szerezték.

A zarándoklat augusztus 7-én, vasárnap este a Szent Miklós tiszteletére fölszentelt tokaji görögkatolikus templomban vette kezdetét, alkonyati istentisztelettel. A vecsernye előtt Gorcsa György tokaji parókus szólt a zarándokokhoz.

„Nyitott lelkület legyen bennetek, mert a mai társadalom a butaságra, bűnre, földi kincsek halmozására nyitott, csak éppen a jóra nem. Azt kívánom nektek, hogy úgy tudjunk imádkozni, hogy kinyitjuk szíveinket, lelkeinket, hogy végig tudjuk járni azt az utat, amely az Istenszülő Szűz Máriához vezet Máriapócsra” – mondta György atya.

A vecsernyén Orosz Atanáz miskolci és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök is együtt imádkozott a zarándokokkal.

„Húszéves a mi zarándoklatunk, de a zarándoklatok már háromezer éve folynak a szent városba, Jeruzsálembe – mondta szentbeszédében Orosz Atanáz püspök. – Örülök, hogy a kerek évfordulón a XX. Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat újra innen, Tokajból indul, mert az itteni hegy jelképezi Jeruzsálem szent hegyét is. Zarándoklataink gyakran sík terepen folynak, de az ószövetségi zsidó és a keresztény zarándoklatok mindig Jeruzsálemmel, a szent heggyel voltak kapcsolatosak. Úrszínváltozás ünnepét követően fölelevenednek a Tábor-hegy jelenetei is.”

„A Zsoltárok könyve foglalja össze a Jeruzsálembe indulás szabályait – hívta fel a fiatalok figyelmét a főpásztor. – Zarándok-zsoltároknak is mondjuk azokat a szent szövegeket, melyek a vecsernyéken a prokimen szavaiban ismétlődnek. A Tokaji-hegy tövében átérezzük azt, amit a Sion hegy kapcsán éreztek a zarándokok. A hegyek az Úr jelenlétét is szimbolizálják, így itt, a Tokaji-hegy lábánál még inkább érezhetjük a mindenható Isten védelmező jelenlétét. Ki sátorozhat szent hegyeden? – tesszük föl mi is a kérdést. A kinyilatkoztatás válasza egyértelmű: aki szeplőtelenül jár, és igazságot cselekszik, aki igazat szól szívében, és felebarátjának nem tett rosszat (14. zsoltár).”

A miskolci megyéspüspük zárásként szót ejtett a nemrég elhunyt Makláry Zsolt ikonfestőről, aki a tokaji görögkatolikus templom belsejét festette. A mennyezet közepén a Pantokrátor Krisztus köré a zsoltáros kérését írta: „Uram, Uram, tekints és nézz le a mennyből, és látogasd meg a te szőlőskertedet, amelyet a te kezed ültetett, és erősítsd meg azt!” „Nem csak Tokajra gondolt itt, hanem mindannyiunkra, hiszen a Bibliában a szőlőskert az Isten népét jelenti”– tette hozzá Orosz Atanáz.

„A zarándok sosincs egyedül. Vannak, akik később csatlakoznak majd hozzánk, de lelki közösségben vagyunk mindazokkal is, akik nem velünk, de valahol a világban vándorolnak. Olyanokkal is, akiket valami szükség indít vándorútja. Lelki kapcsolatban vagyunk azokkal is, akiket lenéz ez a világ, vagy akiket háború vagy egyéb nyomorúság, ínség indított útra.

Ajánljuk föl ezt a zarándoklatot az otthonukat elhagyni kénytelen Isten szegényeiért is – buzdította a zarándoklatra induló fiatalokat a főpásztor. – Kérlek benneteket, hogy tiszta szívvel és ártatlan lélekkel menjünk föl az Isten hegyére, mely nem csak Máriapócsra, hanem a mennyei Jeruzsálembe vezet.”

Seszták István püspöki helynök, a zarándoklat főszervezője a jubileumi zarándoklat kapcsán mondott köszöntőt: „Úrszínváltozás ünnepén szeretnék megemlékezni Telenkó Miklós atyáról is, akinek összejöveteleiből nagyon sokan merítettünk, és tulajdonképpen az ifjúsági gyalogos zarándoklat is az általa megszervezett közösségből született. Hálás szívvel emlékezünk rá. 19 évvel ezelőtt az első zarándoklat éppen Tokajból indult, így szimbolikus ez a mai helyszín.

Igyekezzünk, hogy minél többet megismerjünk a megismerhetetlenből. Akár egy ikonra pillantva, akár csöndesen elmélkedve – legyen ez a célunk.

Fogjuk föl minél jobban a fölfoghatatlan Istent.

Legyenek saját céljaink, fölajánlásaink. Nekem is van egy, elmondom. Egyik fő zarándokunk régóta kómában fekszik. Érte ajánlom föl a zarándoklatot. Imádkozzunk érte, és mindenkiért, akinek a Jóisten támogatására van szüksége. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy ezen a szép helyen gyűlhetünk össze, akárcsak az első zarándoklaton.”

A vecsernyét követően a zarándokok a templomkertben Gorcsa György parókus jóvoltából finom vacsorát kaptak, majd a zarándokkereszt vezetésével visszavonultak a sportcsarnokba, ahol a Heavy Brains együttes gondoskodott a jó hangulatról.

Az est folyamán csatlakozott a zarándokokhoz Kocsis Fülöp metropolita is. A nap ismerkedéssel zárult.

A zarándokok hétfői célja Tiszavasvári.

Forrás: Miskolci Egyházmegye



Fotó: Varga-J. Bernadett



Magyar Kurír