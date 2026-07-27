Tolkien-rajongók segítették a rászoruló gyerekeket a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül

„Nem mi döntjük el, hogy mikor éljünk. Mi csak abban dönthetünk, hogy mi a teendő, ha már itt vagyunk” – J. R. R. Tolkien ezen tanítása volt a mottója Gyenvár Ádám, művésznevén Helm idei tavaszi jótékonysági licitjének. A többek között a Középfölde-mitológiát maketteken és diorámákon életre keltő alkotó két művét ajánlotta fel közösségi oldalán követőinek, hogy aki a legtöbbet ajánlja érte, hazavihesse az egyébként nem megvásárolható relikviákat. Egy Durin kapuja könyvzug – könyvbe ágyazott miniatűr – és egy Pajkos Póni könyvzug talált gazdára a kétnapos licit során.

A két aukcióból és a mellé érkezett felajánlásokból összesen 165 ezer forint gyűlt össze, amiből harminc iskolatáskát és tolltartókat vásárolt Helm. „Ma átadtam őket a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, akik eljuttatják őket a rászoruló családokhoz. A karácsonyi licitből megmaradt kisebb összeget a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjánál hagytuk, és most ezt is felhasználták az iskolakezdési segítséghez. Jó érzés tudni, hogy amit együtt létrehoztunk, felelős kezekben van” – írta közösségi oldalán Gyenvár Ádám, és megosztotta követőivel egy kiegészítő felajánlás történetét is.

„Mariann, egy kedves követőm írt nekem. A liciten nem tudott részt venni, de küldött néhány tanszercsomagot, hogy néhány iskolatáskába azok is bekerülhessenek. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy nem találtam ki ezt az egészet hiába. Mert amikor valaki a saját útját keresi ahhoz, hogy segíthessen, akkor újabb történet születik. Tolkien azt mondja, a kis tettek tartják távol a sötétséget. Ma ismét bebizonyítottátok, hogy ez igaz. Köszönöm mindannyiótoknak.”

A felajánlásokat a békéscsabai máltai önkéntes csoport juttatja el a vele kapcsolatban álló rászoruló családokhoz. A beérkező felajánlás nemcsak évkezdéskor jelent segítséget a gyerekeknek. A segélyszervezet munkatársai egész évben kísérik a szükséget szenvedő családokat, általában elsőként értesülnek arról, ha a használat során tönkrement eszközöket, elszakadt iskolatáskát, elveszett tolltartót vagy lyukas cipőt nem tudják pótolni a szülők.

Az önkéntes csoport nyilvántartást vezet a hozzájuk forduló rászoruló családokról, a szükségleteikről, így már nyáron előkészítik az iskolakezdő csomagokat azoknak, akik kimaradnak az állami támogatásból vagy akiknek azzal együtt is erőn felüli terhet jelent az őszi időszak. A licitből vásárolt adományok a Békéscsabán és környékén élő legszegényebb családok gyermekeit fogják segíteni iskolakezdéskor és a tanév során.

Aki szeretné támogatni a tanszergyűjtést személyesen tárgyi adományokkal vagy pénzfelajánlással, megteheti az adomanyozz.hu oldalon részletezett módokon.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír