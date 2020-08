Törmeléket takarítanak és épületeket mérnek fel Bejrút utcáin a pázmányos egyetemisták

Szerencsére mindhárom Magyarországon tanuló libanoni diák jól van, sőt kiveszik részüket a helyreállításból.

A bejrúti kikötőben tárolt 2750 tonna ammónium-nitrát augusztus 4-én este 6 óra után robbant fel. Carla Chlela alig két órával előtte még a libanoni fővárosban tartózkodott, és hazaérve hallotta az iszonyatos detonációt. Mint elmondta, több családtagjának is van lakása a fővárosban, ezek némelyike helyrehozhatatlanul károsodott.

Neki és más pázmányos libanoni diáknak is vannak hozzátartozói, akik megsérültek a robbanás lökéshullámai következtében. Carla egyébként nemcsak doktori vizsga előtt álló régész, hanem aktív cserkész is, aki helyi csapatával dolgozott az utcákon a helyreállításban. Most viszont – mint mondta – a koronavírus-helyzet miatt nem tud kint lenni csapattársaival, viszont mivel végzett építész, azzal segít, hogy a károsodott negyed építészeti felmérési anyagát állítja össze és adja át a helyi hatóságoknak, szervezeteknek. Most épp kapóra jön az az AutoCAD-dokumentáció, amit még építészhallgatóként készített Bejrút épített környezetéről, ideértve az épületek homlokzatának kialakítását, vagy akár utak, kereszteződések leírásait. Ő a héten érkezik vissza Magyarországra, hogy szeptemberben folytassa tanulmányait.

Dania Keyrouz szintén régész doktorandusz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarán, aki a keleti keresztényeket segítő Hungary Helps kormányzati program által koordinált, fiatal keresztényeknek szóló ösztöndíjprogramban vesz részt, így tanulhat Magyarországon. Dania húszpercnyire lakik családjával Bejrúttól, és úgy emlékezik vissza a robbanásra, mint egy nagy földrengésre. Házukon pár ablak betört a légnyomástól. Mint írta, néhány rokona sérülést szenvedett, csontjuk tört, vagy megvágta őket a kitört üveg, de van példa agyrázkódásra is.

Pár nappal a robbanás után testvérével együtt egy súlyosabb pusztítást elszenvedett városrészbe ment, ahol a romeltakarításban, az otthonok helyreállításában segítettek. „Többek otthontalanná váltak, mások megélhetésüket vesztették el, és sokan megsérültek. Rengetegen kerültek a szegénységi küszöb alá. Bejrút épített örökségének is vége” – írta le a helyzetet a fiatal lány. Azt is elmondta, szeretett országának nem jósol kedvező jövőt a korrupt kormányok, a gazdasági válság közepette, a helyzetet a koronavírus-járvány súlyosbítja.

A legbővebb beszámolót Simon G. Tayeh adta, aki szerencsére szintén nem volt a fővárosban a katasztrófa pillanatában, hanem családjával vidéki nyaralójukban tartózkodott. Simon egy barátja viszont egy azok közül a hősi halottak közül, akik tűzoltóként próbálták oltani a lángokat közvetlenül a detonáció előtt. Mint mondta, annak a tűzoltóbrigádnak minden tagja meghalt. Ami családját illeti, csak anyagi veszteség érte őket, házuk súlyosan megsérült, és tágabb rokonságában is hasonló a helyzet.

Simon és barátai rögtön a robbanás után Bejrút felé vették az irányt, és belekezdtek a romeltakarításba egy súlyosabban érintett részen. Főleg törött üvegtől és betondaraboktól tisztították meg az otthonokat, már ami maradt belőlük. Mint építészt őt is felkérték az ottani egyetemről, hogy vegyen részt a kárfelmérés műszaki munkájában. Mint mondta, ennek az a közvetlen célja, hogy az otthonok károsodási mértékének megfelelő kompenzációt, segélyt lehessen megállapítani.

„Az emberek rettentő szomorúak, és őrjöngenek amiatt, hogy mindezt meg lehetett volna előzni. Mindenki egyetért abban, hogy a kormányt irányító, számos ország által terrorszervezetként nyilvántartott Hezbollahot és szövetségeseit terheli a felelősség” – írta.

A jelenlegi adatok szerint a kétszázat is meghaladja a halálos áldozatok száma, sokakat még keresnek, mindemellett 300 ezer ember vesztette el otthonát. Bejrútban már több napja tüntetések zajlanak.

És hogyan látja országa jövőjét Simon? „Most mindenki nemzetközi segélyért, segítségért imádkozik, hogy ettől az illegálisan beszerzett fegyverekkel minden hatalmat megszerző terrorszervezettől megszabadulhasson.” Szerinte már hamis az a nézet, hogy a helyzet fenntartása az Izrael elleni fellépés miatt szükséges. Simon elég nyíltan fogalmaz, amikor kimondja, hogy az iráni akaratot Libanonban érvényesítő, sok ember haláláért felelős Hezbollah milíciái a velük egyet nem értőket terrorizálva tartják fenn a rendet. Simon szerint a kormány augusztus 10-i, hétfői lemondása nem lesz megoldás, mert egy ugyanolyan korrupt vezetés veszi át helyét. Szerinte inkább nemzetközi vizsgálat és az összes közjogi méltóság lemondása lenne szükséges, hogy új választáson fejezhessék ki akaratukat az emberek.

Forrás: PPKE BTK

Fotó: PPKE BTK, Dania Keyrouz

Magyar Kurír