Udvardy György érsek a csatkai Nagyboldogasszony-búcsún: Jézus újjáteremt és új erővel tölt el

A Veszprémi Főegyházmegye kegyhelyei az elkövetkező időkben különleges lelki alkalmakra hívják a híveket – ünnepi szentmisékre, búcsúnyerési lehetőségekre és közös zarándoklatokra. Ezek az események nem csupán a hagyomány őrzését szolgálják, hanem a hit elmélyítésére és a közösség megerősítésére is alkalmat kínálnak.

Augusztus 17-én Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan a csatkai kegyhelyre érkeztek a hívek, ahol Holubák Attila plébános köszöntötte a zarándokokat. „A remény az üdvösségre szól – a mi üdvösségünk Jézus Krisztusban van. Most egy kiváló ünnepet ülünk: a remény megvalósulását látjuk Jézus Krisztus édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának mennybevételében” – hangsúlyozta.

A szentmisén Udvardy György veszprémi érsek prédikációjában kiemelte: Jézus tanításának középpontjában az Isten országa és annak törvényei állnak, melyek a nyolc boldogságban foglalhatók össze. Ezek nem elérhetetlen ideák, hanem a keresztény élet valódi útmutatásai.

Jézus újjáteremt és új erővel tölt el bennünket – ezért nincs más esélyünk, mint a boldogságmondások törvényei szerint élni

– fogalmazott az érsek.

A Boldogságos Szűz Mária mennybevételének szemlélete megerősít bennünket abban, hogy Jézus tanítása méltóságra és dicsőségbe vezet. Mária példája arra hív, hogy szívünkbe fogadjuk Isten igéjét, és a világ zajában is reménnyel tekintsünk a jövőre. Az érsek figyelmeztetett: bár sokszor békétlenség, háború és az istenes értékek háttérbe szorulása vesz körül bennünket, mégis égi Édesanyánk közbenjárásában és a boldogságmondások erejében bizakodhatunk.

A csatkai ünnep egyértelmű üzenetet hordoz:

Mária mennybevétele a mi jövendőnk ígérete és útmutatása. Mária dicsőséges mennybevétele a mi hitünket erősíti, reményünket táplálja és biztosítja: Krisztusban nekünk is örök hazánk van az Atya szeretetében.

A szentmise után az érsek kötetlen beszélgetést folytatott a zarándokokkal, akiknek megmutatta a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására készült mobilapplikáció használatát is.

