Udvardy György megáldotta a búcsúszentlászlói templom megújult orgonáját és a motoros zarándokokat

Az orgona segít, hogy énekeink felszálljanak az égbe, imádsággá váljanak, és kedvesek legyenek a mennyei Atya előtt – fogalmazott Tódor Szabolcs helyettes esperes-plébános. – Ahogyan az orgona sok sípja mind szükséges a maga helyén, úgy a közösségben is mindenkinek megvan a maga szerepe.

Ha minden síp megszólal, az ünnep felemelőbbé válik – mondta, és azt kívánta, hogy az orgona az öröm, a szeretet és az imádság hangja legyen a templom falai között, a jelen és az eljövendő nemzedékek számára egyaránt.

Udvardy György érsek a szentmise elején köszöntötte a híveket.

Nagyböjt ötödik vasárnapja a feltámadás reményére irányítja figyelmünket – hangsúlyozta a főpásztor. – A közösség gyarapodása és az Isten dicséretére végzett szolgálat ünneppé formálja az alkalmat, amikor hálát adunk mindazért, amit Istentől kaptunk.

Az érsek rámutatott: a felújított orgona a liturgia szépségét és ünnepélyességét szolgálja, hiszen a szent cselekményben megszólaló zene célja Isten dicsőítése és az emberek megszentelése. Az orgonaszó az „új ének” jelévé válik, amelyet akkor éneklünk igazán, ha életünkkel is Istenhez kapcsolódunk és egymást szeretve élünk.

A szertartás során a víz megáldásával, az orgona megszentelésével és a hívek meghintésével kérték Isten áldását, kifejezve: mindent tőle kapunk, és hozzá fordulunk segítségért.

Udvardy György prédikációja középpontjába Jézus kérdését állította: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed ezt?” Mint fogalmazott, „életünk szinte egyetlen kérdése ez”: Hisszük-e, hogy életünk örök, hogy feltámadunk, és hogy mindaz, ami velünk történik, Jézus Krisztus miatt nyer értelmet?

Milyen egyszerűnek tűnne, ha elegendő lenne az igazságosságban, erkölcsi szabályokban, teljesítményben vagy emberi elgondolásokban bízni – mondta a főpásztor. – Mindezek azonban önmagukban nem adnak végső választ. Mindezeknek csak azért van értelme, mert

Jézus Krisztus, az Isten Fia megváltó, aki meghalt értünk, föltámadott, és él, és ezzel az élettel jutalmazza azokat, akik hisznek benne. Ez a keresztény reménység alapja.

A kérdés ezért személyessé válik: „Hiszel bennem?” Az érsek hangsúlyozta, hogy a hit nem pusztán értelmi döntés vagy időről időre megújított elhatározás, hanem bizalom Krisztus személyében. „Bízom benne, mert ő jó, bízom az ő személyében, bízom az ő tanításában, bízom az ő Egyházában” – fogalmazott Udvardy György.

A hit azt is jelenti, hogy

az ember életét Krisztushoz igazítja, és felismeri: a feltámadás hite az élet egyetlen igazi értelmezési pontja.

A nagyböjt éppen ezért az a kegyelmi idő, amikor a hívő embernek választ kell adnia erre a kérdésre. Krisztus pedig nemcsak ígéri az örök életet, hanem képes újjáteremteni az embert már most, a bűnökből, a rossz szokásokból és a lelki halál állapotából is. A hit ezért cselekvésben valósul meg: a szeretetben, a döntésekben, a felelősségvállalásban, a jövőről való gondolkodásban.

Az eseményen jelen lévő motorosokhoz fordulva rámutatott: ahogyan ők is felelősek egymásért az úton – figyelnek egymásra és közös cél felé haladnak –, úgy

a keresztény embernek is előre kell tekintenie, felelősséget vállalva önmagáért és másokért. A feltámadás hite ebben ad biztos alapot és irányt.

A főpásztor Jézus szavaival zárta prédikációját: „Mindaz, aki él és bennem hisz, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” A válasz pedig a közös hitvallásban hangzik el: „Hiszek az örök életben, hiszem a feltámadást…”, ami nemcsak szó, hanem az egész keresztény élet alapja és iránya.

Molnár Gyula, Búcsúszentlászló polgármestere a szentmise végén köszöntötte a jelenlévőket. Felidézte, hogy az orgona mintegy 15 éve elnémult, azóta ideiglenes megoldásként egy Johannus elektromos orgona szolgálta a liturgiát.

Tódor Szabolcs atya érkezése jelentette a fordulópontot, aki úgy vélekedett, hogy egy kegyhelynek méltó, hagyományos orgonára van szüksége; és elkötelezetten dolgozott ennek megvalósításán.

A felújítás nem volt könnyű feladat, megfelelő szakembert és anyagi forrásokat is nehéz volt találni, de végül egy soproni orgonaépítő elvállalta a munkát.

A polgármester hangsúlyozta az összefogás jelentőségét: az önkormányzat anyagi támogatást nyújtott, az egyházközség gyűjtést szervezett és bált rendezett, valamint kormányzati támogatás is segítette a megvalósítást. Mindezek eredményeként az orgona végre ismét megszólalhatott.

Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a felújításhoz, külön kiemelve Tódor Szabolcs atya áldozatos munkáját, aki a kezdeményezés mozgatórugója volt.

A búcsúszentlászlói orgona története több mint egy évszázadra tekint vissza. A jelenlegi hangszer elődjét 1882-ben Benz György építette, aki első és egyben legnagyobb orgonáját készítette el a kegytemplom számára. A két manuállal, pedállal és 888 síppal rendelkező hangszer a kor igényeinek megfelelő, jelentős alkotás volt, részben a korábbi barokk orgona sípjait is felhasználva készült. 1971-ben új orgonát építettek Szigeti Kilián bencés szerzetes tervei alapján; a kivitelezést a Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat végezte. Bár a hangszer több elemet megőrzött a régi orgonából, a korlátozott szakmai és anyagi lehetőségek, valamint a karbantartás hiánya miatt állapota idővel jelentősen leromlott, és kiszorult a liturgikus használatból. A közösség azonban továbbra is ragaszkodott a hagyományos sípos orgonához, így a felújításra a Soproni Orgonaépítő Kft. kapott megbízást. A munkálatok során megújult a hangszer fúvórendszere, új motort építettek bele, korszerűsítették a mechanikát, valamint egy új regiszterrel is gazdagodott a hangzás. A hangszer ma már 1410 síppal rendelkezik, amelyek közül a legnagyobb mintegy 5 méter hosszú. Az orgonaépítők reményei szerint a megújult hangszer rendszeres karbantartás mellett hosszú időn át szolgálja majd a liturgiát és a hívek közösségét.

Az ünnepség keretében rövid koncerten is megszólaltatták a megújult hangszert, amely így első alkalommal tölthette be hangja teljes gazdagságával a templom terét.

A szentmise végén a templom előtti téren Udvardy György érsek megáldotta a Búcsúszentlászlóra érkezett motoros zarándokokat, ami egyúttal egy Szent József napjához (március 19.) és a motorosszezon kezdetéhez kapcsolódó hagyomány is. A több száz motoros együtt kérte Isten áldását a biztonságos közlekedésért és a balesetek elkerüléséért.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír