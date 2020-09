Új kiadványok mutatják be a nagyváradi püspöki palotát és kertjét

Az anyagok egy része már most elérhető, de van, ami csak a püspöki palotában berendezett látogatóközpont hivatalos megnyitója után lesz hozzáférhető.

Az Egyházmegyei Vallásturisztikai Iroda www.sanctusladislaus.ro weboldalán a látogatók hasznos és érdekes információt kaphatnak Szent László örökségével, a város látnivalóival, illetve az intézmény által nyújtandó szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A püspöki palota felújított kertjét több eszközön keresztül próbálják megismertetni a látogatókkal:

Arkádiák a Körös partján címmel ötnyelvű (magyar, román, angol, német, szlovák) album jelent meg a Szarvasi Arborétummal való közreműködés eredményeként, a felújítást lehetővé tevő határon átnyúló pályázatban ugyanis a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyének az arborétum volt a partnere.

A püspöki palota kertjének egyik jellegzetes része a bibliai kert, amelynek növényeit a Történelmi kertek a Körös partján című, ugyancsak öt nyelven kiadott füzetben mutatják be, amelynek segítségével az érdeklődők megismerkedhetnek a kert legértékesebb növényeivel is. A kiadvány teljes anyaga digitális formában is elérhető a kertet bemutató www.baroque-garden.ro interaktív, sok hasznos grafikai elemmel ellátott weboldalon. Greening footprints név alatt hamarosan elérhető lesz egy okostelefonra letölthető alkalmazás is, amely szintén a kert megismerésében nyújt majd hasznos segítséget az érdeklődőknek.

A weboldalon, illetve az alkalmazásban a szöveg- és képanyagon kívül szintén ötnyelvű hanganyag ismerteti meg a látogatókat a kertben fellelhető növényekkel, azok eredetével, rendeltetésével, illetve bibliai vonatkozásával.

A püspöki palota bejáratánál hamarosan a látogatók rendelkezésére áll egy információs pult, ahol szintén digitális formában lesznek elérhetőek a kerttel kapcsolatos tudnivalók.

Az egyházmegye hivatalos weboldala a rendelkezésre álló digitális anyagok gyűjtőfelülete, az egyházmegyei hírportálon az érdeklődők szöveges, képi és videóformátumban kapnak tájékoztatást az egyházmegyében zajló fontosabb eseményekről.

Az előzőekben bemutatott ismertető anyagok, felületek és eszközök által a püspöki palota kertjébe látogató vendégek már érkezésük előtt megismerkedhetnek a helyszínnel és annak rejtelmeivel; a helyszínen, séta közben további ismeretekkel gazdagodhatnak. A bibliai kerten végigsétálva igazi lelkigyakorlatban lehet része a látogatónak az ismertető anyagok elolvasása, meghallgatása és a növények szemlélése, megcsodálása révén.

A püspöki palotában jelenleg még zajlanak a felújítási munkálatok. Az itt berendezett látogatóközpont és kulturális centrum előreláthatóan a jövő év első felében nyitja meg kapuit a vendégek előtt.

