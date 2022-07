Új lendülettel a zenei hagyomány útján – Eredményes évet zárt a Pécsi Egyházmegye kántorképzője

A képzés fő feladata, hogy biztosítsa a Pécsi Egyházmegye számára a folyamatos kántorutánpótlást. Ezt kiegészítve és gazdagítva az ország más régióiból is rendre érkeznek hozzánk kántorjelöltek. Így volt ez idén is, a lefedettségünk az egyházmegyén túl még az országhatáron is átível.

Sok tényező állhat annak hátterében, ami miatt akár távolabbról is minket választanak az egyházzene iránt érdeklődők. Elsőként a város és a Pécsi Egyházmegye sajátos kulturális kínálata lehet vonzó, nem mindegy ugyanis, hogy ezt az önként vállalt nyári két hetet hol tölti el egy fiatal. Ugyanilyen fontos a diákközösség, amely most elég homogén az életkori eloszlás arányát tekintve is.

Az oktatói csapat is egyfajta garancia: egy irányba evezünk, a saját területén mindenki naprakész tudással rendelkezik, ugyanakkor sokszínűek vagyunk, többféle tanári karaktert felvonultatunk. Minden évben igyekszünk valami extrát is nyújtani, idén például egy volt diákunk – aki közben orgonaépítővé vált – tartott hangszertörténeti előadást.

Ugyanilyen kiegészítő, de mégis fontos elemként említendő, amikor a kántorképzősök a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárban tettek látogatást, Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárigazgató vezetésével. A látogatás során lehetőség nyílt a régi kódexek tanulmányozására.

Idén is kiemelt eseményként kezeltük a közös liturgikus gyakorlatainkat, ahol minden esetben a diákjaink látták el a zenei szolgálatot. Két zsolozsmánk is volt (egy vesperás a Havihegyen és egy laudes a pécsi bazilika Mór-kápolnájában), ugyanígy több közös miseszolgálat (például Jézus Szíve ünnepén orgonaszentelővel egybekötött mise a bazilika Jézus Szíve-kápolnájában, vagy június 29-én közös szolgálat a bazilika Mozart Kórusával és Zenekarával).

Hiszem, hogy a liturgia gazdagságának ilyen szintű felmutatása és a zenei interakció lehetősége valódi útravalót adhat a fiataloknak, amelyből később saját egyházzenei tevékenységük során is meríteni tudnak majd. A jövő nyári folytatásra várjuk vissza a csapatot.

Szöveg és fotó: Kovács Szilárd Ferenc, a Pécsi Kántorképző vezetője

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír