Új szignálokkal ünnepel a 95 éves Vatikáni Rádió

Kapocs a hagyomány és a modernség között

A történelmi évfordulón tett jelképes gesztussal, a szignál megújításával a hagyományos és a modern között kívánnak kaplcsolatot teremteni és tartani. Az új hanglogót Marcello Filotei, a Vatikáni Rádió zenei szerkesztőségének tagja fejlesztette ki, Pierluigi Morelli irányításával. Ez a dallam ma, február 12-én – az évforduló jegyében – egész nap hallható, majd beépül a szokásos műsorrácsba.

A dallam a Christus Vincit történelmi hangszerelésének kiterjesztése, amely Jan Kunc cseh zeneszerző témája, Alberico Vitalini felvétele, és amely mindig is a csatorna hangzásvilágának jellegzetes eleme volt. A Christus Vincit eredeti témáját modern stílusban dolgozták át, megőrizve hagyományos elemeit, de egyúttal új, a kortárs ízlésnek megfelelő hangzást is létrehozva.

XI. Pius pápa a rádió indulásakor, 1931-ben

„A Vatikáni Rádió mindig is ápolta – még szignáljában is – a zenével való különleges kapcsolatot, amely meghatározza identitását” – nyilatkozta Paolo Ruffini, a Kommunikációs Dikasztérium prefektusa. Arról is beszélt, hogy

a dallam önmagán túl rámutat arra a dinamikus, sohasem állandó harmóniára is, amelyet mindenki keres az életében. A zene rezonanciája párbeszéddé válik, amely közösséget teremt, és egyben az élő emlékezet eszköze is lehet.

„Ez az oka annak is – fogalmazott a prefektus –, hogy rádiónk mai, 95. születésnapját a hálózaton használt azonosítóink új kiadásával ünnepeljük. Így néhány másodperc alatt az ismerős dallam segítségével el lehet mesélni egy történetet, amelyben az identitás és a közösség eggyé válik – és amelynek köszönhetően »otthon« érezzük magunkat.”

Négy fő szignál

A projektben négy fő szignál módosult – ezek mindegyike a Christus Vincit témára épül, és a négy fő műsorsávra (reggeli, délelőtti, délutáni és éjszakai) készült. Ezekhez kapcsolódik további két rövid szignál, vagy ident: az egyik a zenei téma elejét használja, a második a végét, közvetlen és felismerhető kapcsolatot teremtve az eredeti hangidentitással.

Marcello Filotei hangsúlyozta, hogy a mostani munka tulajdonképpen egyensúlyozási gyakorlat volt a hagyomány és az innováció között. „Mintha két felhőkarcoló között egy kötélen egyensúlyoznánk, és megpróbálnánk nem a mélybe zuhanni. A modernizáció nem azt jelenti, hogy feladjuk a múltat, hanem hogy új szemmel tekintünk rá.”

A rádió mikrofonja a Szent Péter-kupolában

Pierluigi Morelli egy speciális hanglogót is létrehozott, amely a barokk zene hangszerelésére emlékeztet, ezáltal egyszerre idéz meg történelmi és zenei aspektusokat, és harmonikusan illeszkedik a pápai rádió hagyományába.

Ma, a rádió születésnapján az összes szignált egyszerre sugározza az olasz nyelvű csatorna és további harminc, különböző nyelvű adó – így globális hallgatói élményt teremt az orgánum.

Ahogy a Vatikáni Rádió főszerkesztő-helyettese, Massimiliano Menichetti hangsúlyozta: „ezzel a zenei szerkesztőség által javasolt és megvalósított megújulással a rádióadó emlékeztet küldetésére: hangzásában újul meg, így képezve hidat a múlt és a jelen között, a hit fényében”.

A megújult hanglogókat a Vatican News oldalán hallgathatják meg.

Forrás: Vatican News német nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír