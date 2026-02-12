Új vezetés a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományában

„Ma a világnak égető szüksége van az iskolanővéri karizmára, amely a nevelői szolgálatot és az evangelizálás iránti missziós elhivatottságot ötvözi. Isten országának örömhírét eljuttatni a gyerekekhez, fiatalokhoz, családokhoz olyan csodálatos hivatás, amelyre érdemes egy egész életet odaszánni. Ez a radikalizmus épp a mai fiataloknak való” – mondja Lobmayer M. Judit, a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának február 1-jén beiktatott új tartományfőnöknője, aki korábban két cikluson keresztül, 2013 és 2017, valamint 2017 és 2021 között már vezette a magyar rendtartományt.

A következő évek legfontosabb feladatának a jövőtervezés folytatását tartja. „Ebben a folyamatban számunkra nem a stratégiák a legfontosabbak, hanem az, hogy egymással olyan hitközösségre jussunk, amely képes a Gondviselés vezetését észlelni, amely képes az idők hangját meghallani, és megtalálni rá a közös választ. Eljutottunk ebben a belső építkezésben egy olyan szintre, ahol őszintén tudunk beszélni jelen valóságunkról” – mondja Lobmayer M. Judit az előttük álló feladatokról.

A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya négy intézményt tart fenn: a budapesti Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontot, a debreceni Svetits és a szegedi Karolina Iskolát, valamint a makói Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskolát.

A tartományfőnöknő kiemeli: a korábbinál kevesebben vannak jelen egy-egy szolgálati területen, többen a nyugdíjas kor felé közelednek, és olyan nővérek is vannak, akik nem saját intézményeikben élik meg iskolanővéri küldetésüket, így ehhez kell igazítani gondolkodásukat, közösségi életük ritmusát.

Elődje, Ivanics M. Andrea a rend január 1-jén létrehozott európai tartományának egyik vezetőjeként folytatja szolgálatát.

Lobmayer M. Judit szolgálatukról úgy fogalmaz: az exodus ismételt megélése hozzátartozik a szerzetesek életéhez, közelebb viszi őket ahhoz, hogy fogadalmas életükben egyre inkább Isten gondviselésében keressék a biztonságot. „Andrea nővér és én is egyfajta kivonulástörténetet élünk meg most, amikor a nővérközösség hívásában az Úr szavát meghallva igennel válaszolunk új szolgálatunkra, hiszen ez elengedéseket, változásokat hoz mindkettőnk életébe.”

Létrejött a rend európai tartománya

A Boldogasszony Iskolanővérek 2026. január 1-jén létrehozott európai tartománya ernyőként borul a bajor, a lengyel, a magyar, a szlovén tartományra, valamint az olasz–osztrák és a cseh kerületre. A tartományi tanács négy tagja – egy bajor és két lengyel nővér mellett Ivanics M. Andrea leköszönő magyar tartományfőnöknő – szolgálja az Európában élő 523 nővér egységét, spirituális vezetését.

Az európai tartomány hivatalos nyelve az angol, központja pedig Münchenben lesz, ám a kongregáció római, valamint a különböző európai tartományok jelenlegi központjai változatlanul működnek tovább.

„Az európai tartományi tanács küldetése és célja – karizmánkból fakadóan –, hogy erősítse az európai nővérek közötti egységet, mélyítse a már meglévő kapcsolatokat, ösztönözze őket közös projektek, szolgálatok vállalására. Ez a feladat alapítónk lelkiségéből is fakad, aki korának, a 19. századnak megosztó törekvései ellenére küzdött nemzetközi közösségünk egységéért. Az alapítónkat követő iskolanővérek a világot, Európát megosztó háborús konfliktusok, az európai kommunista rendszerek működése idején is arra törekedtek, hogy kapcsolatban maradjanak a veszélynek kitett rendtársaikkal, olykor még nagy kockázatokat is vállalva építették az egységet” – mondja Ivanics M. Andrea, kiemelve, hogy az iskolanővérek minden korban és helyzetben nemzetközi kongregáció tagjaiként tekintettek magukra.

Kiemeli: az európai iskolanővéreknek érzékenynek kell lenniük a világ jeleire. „Még fiatal nővérként hallottam egy bölcs és általam nagyon tisztelt nővértől, hogy a jó iskolanővér egyik kezében Biblia van, a másikban pedig hírlap. Szabályunk így fogalmaz: azon fáradozunk, hogy felismerjük a környezetünkben ható erőket, ápoljuk azokat az értékeket, amelyek Isten uralmát teszik láthatóvá; azokkal a hatalmakkal pedig, amelyek akadályozzák az emberek kibontakozását és az egységet, az evangélium örömhírét állítjuk szembe. Ez azt jelenti, bátran szembe kell néznünk a bennünket körülvevő valósággal, és akarnunk kell meglátni Isten arcát azokban, akik körében szolgálunk.”

Boldogasszony Iskolanővérek világszerte

A Boldog M. Terézia Gerhardinger által alapított Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációjához jelenleg 1634 nővér tartozik a világ 25 országában. Az európai tartományok többek között óvodákat, árvaházakat, általános és középiskolákat, kollégiumokat, zeneiskolákat, szociális otthonokat működtetnek. Nővéreik szolgálnak hitoktatóként, családsegítőként, plébániai közösségekben, részt vesznek idősek pasztorációjában, felnőttoktatásban, lelkigyakorlatokat vezetnek, dolgoznak az egészségügyben, gazdasági területeken, teremtésvédelmet erősítő projektekben is, és menekültekkel is foglalkoznak.

A kongregáció nemzetközi Shalom hálózatának fő küldetése a periférián élők jogaiért való küzdelem. 1993 óta vannak jelen nem kormányzati szervként az ENSZ-ben, hogy fellépjenek a nőkkel, a fiatalokkal, a peremre szorultakkal szemben elkövetett jogtalanságok ellen. 2021-ben nyilvánosan is elköteleződtek a Laudato si’ iránt, mert kiemelten fontosnak tartják, hogy másokkal együttműködve az élet méltóságára és a teremtett világ megóvására neveljék a fiatalokat.

Forrás és fotó: Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

Magyar Kurír