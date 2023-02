Újabb kamionnyi segítséget indított útnak Ukrajnába a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A logisztikai központ udvarán már megrakodva állt a kamion a kora reggeli órán, hogy a segélyszállítmány elinduljon a Beregszászba. Ezer darab tartós élelmiszercsomag, higiénés termékek mellett a legfontosabb, a nagy teljesítményű diesel üzemű áramfejlesztők jutnak el a háború sújtotta térség megsegítésére. Az MMSZ ahhoz kíván hozzájárulni, tudtuk meg Győri-Dani Lajostól, a segélyszervezet alelnökétől, hogy a magyar intézmények működése fennmaradjon. „Egyre nagyobb a szükség, az otthon maradottak, főként idős emberek számára és azon a családoknak, ahol az apák a fronton vannak, egyre nehezebb a létfenntartás. Ezzel a szállítmánnyal teljessé lesz a beregszászi és munkácsi járásban lévő oktatás-nevelési intézmények fűtő és áramfejlesztő berendezéssel való felszerelése, mindenki megkapja azt a segítséget, mellyel legalább az alapműködését fenn tudja tartani. A folytatásban ukrajnai intézményeknek is fogunk tudni segíteni. Fontosnak tartjuk az egyensúlyt a segítségnyújtásban amellett, hogy nekünk a fókusz a magyar közösségek működőképességének és életének a támogatása.”

Az MMSZ alelnöke elmondta, a segítségnyújtás ezen óriási voumenét magán- és vállalati adományok, valamint kormányzati és nagyszervezeti – például az ENSZ – támogatások biztosítják. „Soha nem fordult elő még az életünkben, hogy egy éven át ilyen intenzitással kellett egy feladatot fenntartanunk. Ki kell emelni, hogy a magánadományok 242 millió forintot jelentenek, mely a néhány ezer forinttól a több százezerig terjed, és 7600 embernek köszönhető. Jelentős a Hungary Helps és a kormány támogatása, mely elsősorban a magyarországi napi operatív munkát finanszírozza. Összességében 1 milliárd 63 millió forint értékű támogatásról beszélünk az egy év alatt. Az adományozási kedv egy évvel a háború kitörése után is megvan, ha fárad is, ami természetes. A munkát azonban fenn kell tartani. Bízunk a Jóistenben. A szükségletekre mi csak az adományozókon keresztül tudunk válaszolni, így továbbra is számítunk a kormányzat, a nagyszervezetek, vállalatok és emberek támogatására.”

A Máltai Szeretetszolgálat az ukrajnai háború kitörése óta eltelt egy év alatt 115 ezer menekülőnek nyújtott segítséget és 570 millió forint értékben vitt 570 tonna árut Ukrajnába. Jelenleg a karitatív tevékenység megszervezése jelent a legnagyobb gondot Beregszászon. Az adományok kiosztásához szükséges munkaerő hiányzik, a magyar máltaiak az ukrajnai munka támogatására szerveznek önkénteseket.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír