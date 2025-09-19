Újabb nemzetközi siker – Győzelemmel tértek haza Bulgáriából a Lautitia Kóruscsalád énekesei

Az Európa legrangosabbjai közé tartozó kórusversenyt 1975-ben rendezték meg először. 1982 óta Georgi Dimitrov, a modern bolgár kórusiskola alapítójának neve fémjelzi. Célja a bolgár kórusművészet és a vokális művek népszerűsítése. A versenynek otthont adó Várna – Arezzó (Olaszország), Debrecen (Magyarország), Tours (Franciaország), Maribor (Szlovénia) és Tolosa (Spanyolország) mellett – 1989-től tagja az Európai Kóruséneklési Nagydíj Szervezőbizottságának.

A 43. Prof. Georgi Dimitrov Nemzetközi Kórusversenyt szeptember 11. és 14. között rendezték meg. A debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola kórusa nem először vett részt a rangos versenyen. 2012-ben a gyerekkarral szintén kategóriagyőztes lett a debreceni csapat, és csak egy hajszállal csúsztak le a nagydíjról. 2015-ben a nagydíjat is sikerült elhozni az Arezzóban megrendezett versenyről, 2016-ban pedig az ifjúsági vegyeskar a második helyen végzett.

Gyermek- és ifjúsági kategóriában a Lautitia 41 énekese lépett a verseny színpadára iskolájuk, Debrecen, Magyarország és a Hajdúdorogi Főegyházmegye képviseletében. Nemes József karnagytól megtudtuk: a 13 és 17 év közötti fiatalokból álló csapat egy teljes évet készült a rangos megmérettetésre. Változatos műsort adtak elő, amiben reneszánsz mesterek művei, 20. századi és kortárs alkotások is szerepeltek. Az idei összeállításban több magyar szerző, Kocsár Miklós, Kodály Zoltán, Gyöngyösi Levente, Orbán György és Zombola Péter munkája is felcsendült. Az összeállítással első helyezést értek el.

A verseny nagydíjáért a Lautitia kórusán kívül az indonéziai Gratia Choir, az olasz Insieme Vocale Vox Cordis és a szingapúri Raffles Singers is versenybe szállt. A fantasztikus hangulatú versenyt a Gratia Choir nyerte meg.

„Nagyon nehéz a szavak szintjén megfogalmazni, hogy ezek a gyerekek milyen emberfeletti teljesítményt nyújtottak, de talán igen beszédes információ, hogy a többi kórus tiszteletét és szeretetét kivívták, nem győzték fogadni más kórusok tagjainak dicséretét, elismerését” – írta közösségi oldalán a verseny után Nemes József. „Több mint 20 éves pályafutásom alatt soha nem láttam és hallottam ilyen felszabadult és profi előadást, ilyen alázatos és szerethető színpadi jelenlétet, minden perce mélyen a bőröm alá ivódott. A nehezebb napjaimon ezt az emléket fogom előhívni, hogy átsegítsen azokon” – zárta beszámolóját a kórus karnagya.

