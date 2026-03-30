Újra biztosított az egyházak számára a bejutás és a liturgia ünneplése a Szent Sír-bazilikában

A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus és a Szentföldi Kusztódia ezúton megerősíti, hogy a Szent Sír-bazilikában tartandó nagyheti és húsvéti ünnepségekkel kapcsolatos kérdéseket az illetékes hatóságokkal egyeztetve rendezték és megoldották.

Az izraeli rendőrséggel történt megállapodás értelmében az egyházak képviselői számára biztosított a bejutás, a liturgiák és szertartások megtartása a Szent Sír-bazilika ősi húsvéti hagyományainak megőrzése érdekében.

Természetesen – tekintettel a jelenlegi háborús állapotokra – a nyilvános gyülekezésre vonatkozó korlátozások egyelőre érvényben maradnak. Ennek megfelelően az egyházak biztosítják a liturgiák és imádságok élő közvetítését a hívők számára a Szentföldön és világszerte.

Őszinte hálánkat fejezzük ki Őexcellenciájának, Isaac Herzog úrnak, Izrael Állam elnökének gyors, figyelmes és értékes közbenjárásáért. Köszönetünket fejezzük ki továbbá azon államfőknek és tisztségviselőknek, akik gyorsan felléptek és határozott álláspontot képviseltek – közülük sokan személyesen is kerestek minket, hogy kifejezzék közelségüket és támogatásukat.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a vallásos hit az egyik legfőbb emberi érték, amelyben minden vallás osztozik: zsidók, keresztények, muszlimok, drúzok és mások egyaránt.

Különösen a jelenleg is fennálló nehézségek és konfliktusok idején a vallásszabadság védelme alapvető és közös kötelesség marad.

Bízunk benne, hogy a jövőben is sikerül megfelelő megoldásokat találni, amelyek lehetővé teszik az imádságokat a templomokban és kegyhelyeken – különösen minden vallás szent helyein – oly módon, amely tiszteletben tartja mind a jogos biztonsági igényeket, mind pedig a hívők százmilliói számára alapvető fontosságú vallási szertartásokat és imákat.

Az Egyház folyamatos párbeszédet folytat a hatóságokkal, beleértve az izraeli rendőrséget is. Imádkozunk és reménykedünk a régiót sújtó tragikus háború véget érésében, szem előtt tartva annak mindenkit érintő súlyos következményeit.

A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus és a Szentföldi Kusztódia megerősíti elkötelezettségét a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a status quo fenntartása mellett.

Áldott nagyhetet kívánunk!

Arra buzdítjuk olvasóinkat, hogy csatlakozzunk XIV. Leó pápa, a jeruzsálemi latin pátriárka és a szentföldi kusztos szándékaihoz, és imádkozzunk a Szentföld, a Közel-Kelet és a világ békéjéért!

Forrás: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus

Fotó: Merényi Zita (Szent Sír-bazilika kupolája); Fábián Attila (Jeruzsálemi látkép az Olajfák hegyéről)

Kuzmányi István/Magyar Kurír