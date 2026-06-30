Ukrajnai karitász: A lakosság 70 százalékának pszichológiai támogatásra van szüksége

Hrisztina Szemegen-Bodak, az ukrajnai karitászszervezet harkivi egészségügyi programjának vezetője – aki a Caritas Internationalis globális egészségügyről szóló konferenciáján vett részt június 23. és 25. között Castel Gandolfóban – beszélt a AgenSIR olasz katolikus hírügynökségnek az országban végzett munkáról, a gyermekeknek, nőknek, időseknek és függőséggel küzdőknek nyújtott gondozásról. Az általuk biztosított szolgáltatások között található tizenegy elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó központ, egy hospice-ház, öt mobil palliatív gondozói csoport és nyolc multidiszciplináris csoport.

A háború következtében 15 millió ember küzd pszichés problémákkal

Az orosz invázió 2022. februári kezdete óta körülbelül 3,5 millió ember kényszerült belső menekültként elhagyni az otthonát az országon belül, több mint 7 millió ember tartózkodik külföldön. Közel 15 millió ember küzd különféle pszichés problémákkal és szorul támogatásra.

A fő okok a lakóhely elhagyása, a gyász, a bizonytalanság, a szorongás, a mindennapos légiriadók és rakétatámadások.

Mindezek olyan tényezők, amelyek mélyen rányomják a bélyegüket az emberek életére és mentális jóllétére.

A karitász számos projektet indított a mentális egészségügyi vészhelyzet kezelésére. „Az egészségügyi ellátás integrált és fenntartható modelljét fejlesztettük ki – magyarázta az egészségügyi program vezetője. – A projekt magában foglalja az orvosi szolgáltatásokat, a szociális szolgáltatásokat, a palliatív gondozást, a rehabilitációt, a pasztorális ellátást és a lelki támogatást.”

Munkatársaik az első vonalban, a front közelében is ott vannak, rendkívül veszélyes körülmények között is nyújtanak szolgáltatásokat.

„Még a légiriadók alatt is folytatják a munkát, mert rengeteg embernek van szüksége segítségre: időseknek és más kiszolgáltatott csoportoknak, akik az ő támogatásuktól függenek” – mondta el Szemegen-Bodak.

Egészségügyi szolgáltatások hálózata

Az ellátást, amely magában foglalja a mentális egészség támogatását is, a tizenegy gyógyászati központból álló hálózaton keresztül biztosítják, amelyek elsődleges ellátást nyújtanak. A személyzetet kifejezetten arra képezték ki, hogy pszichoszociális támogatást is nyújtson, és korán felismerje az esetleges mentális egészségügyi problémákat. Az ukrajnai karitász rendelkezik hospice-házzal, öt mobil palliatív gondozói csoporttal és nyolc mobil multidiszciplináris csoporttal is, amelyek szociális szolgáltatásokat nyújtanak rászorulóknak, időseknek és fogyatékossággal élő embereknek. Otthoni ápolást biztosítanak, valamint

telemedicinás konzultációkon keresztül megkönnyítik az orvosi ellátáshoz és a pszichológiai támogatáshoz való hozzáférést.

„A fronthoz legközelebb eső területeken – pontosított a szervezet képviselője – ezek a mobil csapatok teszik lehetővé a kedvezményezettek számára, hogy telemedicinás eszközökön és távkonzultációkon keresztül jussanak pszichológiai támogatáshoz.”

A pszichológiai támogatás több szinten valósul meg: a szociális munkások által garantált pszichoszociális támogatástól kezdve egészen a pszichológusok, pszichoterapeuták, klinikai szakpszichológusok és pszichiáterek beavatkozásáig terjed. Két gyógyászati központ már most is kínál speciális mentális egészségügyi szolgáltatásokat: „Ez egy hatalmas horderejű probléma. Az emberek támogatásával és a mentális egészségügyi szükségletek időben történő kezelésével hozzájárulhatunk a további zavarok kialakulásának megelőzéséhez.”

A gyermekek és a nők nehéz helyzete

A gyermekek is – akik a háború által leginkább sújtottak közé tartoznak – a folyamatos pszichés nyomás légkörében nőnek fel. Nap mint nap szorongásban és stresszben élnek. „Ezért számos szolgáltatást kínálunk nekik ebben a témában – mondja –, és speciális programokat fejlesztettünk ki a kiskorúak támogatására, különös tekintettel a mentális egészségre.”

A nők számára is speciális projekteket indítottak – adományozók és partnerek támogatásával –, amelyek az anyákkal és a legkisebb gyermekekkel foglalkoznak. Végigkísérik az anyákat a várandósság alatt és a szülés utáni időszakban, különösen az egyedülálló vagy kiszolgáltatott nőknek segítséget nyújtva.

Segítség a függőségek kezelésében

Az ukrajnai karitász működteti továbbá az ország egyetlen olyan központját, amely szakszerű szociális ellátást és pszichológiai támogatást nyújt függőségektől, különösen alkoholizmustól szenvedő embereknek. A szolgáltatások magukban foglalják a pszichológiai, fizikai és szociális rehabilitációt. Számos helyi egyesület és szervezet, beleértve az egészségügyi központokat működtetőket is, együttműködik a Veteránügyi Minisztériummal, amely finanszírozást biztosít a leszerelt katonáknak nyújtandó egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadáshoz. „Ez lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak az adományozóktól függjünk” – mutatott rá Szemegen-Bodak. Eddig olyan szervezetek támogatásának köszönhetően, mint a Cordaid, az osztrák és német Caritas, sikerült létrehozniuk rendelők és bentlakásos központok hálózatát.

Az idősek különösen kiszolgáltatottak

Több mint 15 ezer nyolcvan év feletti ember vár humanitárius evakuálásra. A bentlakásos központok hosszú távú ellátást biztosítanak azoknak a belső menekült időseknek, akiknek nincsenek olyan hozzátartozóik, akik segíteni tudnának nekik. „Szállást, szociális szolgáltatásokat, orvosi ellátást és pszichológiai támogatást nyújtunk – folytatja. – Sokukat a konfliktus által sújtott területekről evakuálták, és életük hátralévő részében a mi intézményeinkben maradnak.” A mai napig több mint 15 ezer nyolcvan év feletti ember vár evakuálásra és szorul speciális támogatásra. „Sajnos sok idős ember nem engedheti meg magának, hogy késlekedjen a döntéssel – ismeri el. – Gyakran vonakodnak elhagyni az otthonukat, és amikor végül rászánják magukat, néha már túl késő.”

Reményre adnak okot a megtett lépések: „Egészségügyi programunk keretében öt vagy hat elsősegélyhellyel kezdtük. Később ötöt bentlakásos gondozóotthonná alakítottunk át, és a hatóságokkal együttműködve továbbra is biztosítjuk a szolgáltatásokat.”

Forrás: AgenSIR

Fotó: AFP; AgenSIR

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír