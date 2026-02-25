Ukrán püspökök kétségbeesett kérésére a Szentatya újabb segélyszállítmányt küldött Zaporizzsjába

Bombázások, menekülő civilek, gyermekes nők, akik elszakadtak a frontra induló férjüktől, lerombolt otthonok, a jövő kilátástalansága – a háború, amely immár négy éve sújtja Ukrajnát, pusztít, és megmutatja az emberi gőg és önzés legkegyetlenebb oldalát. Ugyanakkor feltárja a szívek nagylelkűségét is: azokét, akik megoldásokat keresnek a szenvedés enyhítésére, és egy olyan Egyházét, amely anyaként áll a bajba jutott gyermekei mellett.

A kérés, amit néhány ukrán püspök küldött XIV. Leónak, „kétségbeesett kérés” volt – olvasható a Szeretetszolgálat Dikasztériumának közleményében. A főpásztorok a legutóbbi, különösen a Zaporizzsja térségét érintő bombázások után a szenvedő nép szóvivőivé váltak. A Szentatya meghallotta kiáltásukat, és néhány nappal ezelőtt az Apostoli Alamizsnahivatalon keresztül egy kamionnyi nélkülözhetetlen gyógyszert küldött, hogy segítséget nyújtson „ennek a katasztrofális humanitárius vészhelyzetnek” a kezelésében.

„Ennek a rendkívüli szállítmánynak a kereskedelmi értéke meghaladja az egymillió eurót. A szállítmány elsősorban a Banco Farmaceutico ETS (Olaszország egyik legnagyobb gyógyszeradományozó non-profit szervezete – a szerk.) közreműködésének köszönhetően valósulhatott meg” – olvasható a közleményben.

A segítség megérkezett Ukrajnába

Azonban nem csak gyógyszerek érkeztek. Háborúban sok mindenre szükség van, és az ukrajnai hideg még inkább sürgetőbbé teszi az azonnali segítséget.

Pavlo Honcsaruk harkiv-zaporizzsjai római katolikus püspök drámai felhívást intézett nyolcszáz család – egy teljes városnegyed – érdekében, akik fűtés nélkül maradtak az energetikai infrastruktúra elleni legutóbbi támadások miatt. Ezek a célzott bombázások olyan károkat okoztak, melyeket rövid időn belül lehetetlen helyreállítani. Ezért a harkiv-zaporizzsjai püspök Konrad Krajewski bíboroshoz, a pápai főalamizsnáshoz fordult, hogy konkrét segítséget kérjen, és így beszerezze a szükséges berendezéseket, amelyek enyhíthetik a lakásokban a hideg okozta nehézségeket.

Február 24-én reggel érkeztek meg Zaporizzsjába az Olaszországban vásárolt gyógyszerek és elektromos olajradiátorok: több mint ezer készülék biztosít majd fűtést ezeknek a nagy nehézségekkel küzdő családoknak, akik közül sokan kénytelenek voltak ideiglenes szállást keresni, vagy generátorokkal fűtött menedékhelyekre menni.

„A logisztikai és operatív nehézségek ellenére a segélyeket rövid időn belül szétosztják a nagy kiterjedésű bombázott térségekben” – közölte az Apostoli Alamizsnahivatal.

A béke ajándéka

Ez a segély a pápa saját kézzelfogható válasza a február 22-én, vasárnap az Úrangyala imádság után elhangzott felhívására, amikor emlékeztetett az ukrajnai háború kezdetének évfordulójára, az áldozatokra, a „szétszakított családokra”, a „mindenki szeme előtt zajló drámai helyzetre” és a „kimondhatatlan szenvedésekre”. Innen fakad az a határozott felszólítás, hogy keressék a békét, amelyet nem lehet „halogatni”, mert „sürgető követelmény”, és hogy hallgassanak el a fegyverek, jöjjön létre tűzszünet. XIV. Leó imádságot kér, mert a szenvedéseket így is lehet enyhíteni, és mert az imádság az, ami valóban felkészíti a szíveket a békére.

Forrás és fotó: Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír