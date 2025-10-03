Ünnepélyes tanévnyitót tartottak a római Pápai Magyar Intézetben

A szentmisén együtt ünnepelt többek között a Pápai Magyar Intézet rektora, Törő András, valamint az intézetet felügyelő Vigilancia Bizottság tagjai: Melo Lajos domonkos és Harsányi Ottó ferences szerzetes. Jelen volt Berényi László, a Római Magyar Akadémia megbízott igazgatója; az idén Rómában tanuló ösztöndíjas atyák és az intézet munkatársai.

Fehérváry Jákó OSB prédikációjában arra buzdította a jelenlévőket: amikor úgy érzik, hogy emberileg túl nagy feladatot bíznak rájuk, emlékezzenek, hogy Isten országához tartozunk, és

ha tudjuk feladatainkat és kihívásainkat Isten kezébe tenni, akkor tudunk új lendületet és erőt is kapni kötelességeink teljesítéséhez.

A szentmisét követően Törő András rektor köszöntötte a megjelenteket.

Majd Szentmártoni Mihály SJ, a Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott pszichológusprofesszora lelkesítő szavai adtak útravalót a kezdődő tanévhez: „»Minden kezdet nehéz« – így tudja ezt a népi bölcsesség. Ennek oka az, hogy nem vagyunk képesek elővételezni a jövőt – oktat a pszichológia. Minden, ami bizonytalan, ami kiszámíthatatlan, ami titokzatos, az félelmet okoz. Szeretnénk megérteni a jövőt, meglesni, hogy mi vár ránk az első lépés után, de sajnos ezt nem lehet. Így a pszichológia sem elég ahhoz, hogy felbátorítson bennünket, hogy megtegyük az első lépést, hogy belépjünk az ismeretlen jövőbe. Közben mégis azon tépelődünk, nincs-e valamilyen titkos függöny, amit egy kicsit félrelebbenthetnénk, hogy legalább valamelyest meglessük a jövő titkát. Kockáztassuk meg a választ, hogy van ilyen függöny.

Létezik ugyanis egy másik kezdet, amelyben meg volt adva a jövő ismerete, de ennek ellenére iszonyatos nehéz döntés elé állította a főszereplőt. »Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige testté lett« – mondja az Írás. A mi számításunk szerint a jövő ismerete elbátortalaníthatta volna Istent, hogy megtestesüljön és közénk költözzék. Biztosan emlékszünk Mel Gibson Passió című filmjének arra a megdöbbentő jelenetére, amikor az ördög azzal kísérti Jézust, hogy megmutatja neki a jövőt, az emberi nyomort, és azt kérdezi tőle, hogy megéri-e a halála. A világban nem fog történni semmi, áldozata hiábavaló. Azonban az Ige mégis megtestesült, és azóta is közöttünk lakozik. Miért? Mert szeretett bennünket.”

Visszatérve a mi kezdetünk szorongására, itt kell keresnünk az újrakezdés bátorságának titkát: abban, hogy Isten szeret bennünket – folytatta gondolatmenetét Szentmártoni Mihály SJ –, és amikor bizonytalan utakra is hív, utánunk küldi a 23. zsoltárt, amelyben arról biztosít, hogy még a legsötétebb vadonban is velünk van.

A megtestesülés óta ugyanis a jövő nem semmi, nem sötétség, hanem Isten szeretetével kibélelt örök jelen. Bárhova is megyünk, Isten már ott vár bennünket.

Induljunk hát ebbe a szép, Isten szeretetével kibélelt jövőbe!” – fogalmazott a Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott pszichológusprofesszora.

A Pápai Magyar Intézetben a 2025/2026-os tanévben hét ösztöndíjas pap él, akik különböző pápai egyetemeken vesznek részt posztgraduális képzéseken: az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéből Farkas Ferenc; az Egri Főegyházmegyéből Noel Benedict Tajos, Kerekes Gábor, Péter Vilmos és Resch András; a Győri Egyházmegyéből Palatinus Kristóf, valamint a Pécsi Egyházmegyéből Lápossy Péter kezdik meg vagy folytatják tanulmányaikat idén az Örök Városban.

Szöveg: Palatinus Kristóf

Fotó: Bujtás Zsuzsa

Forrás: Pápai Magyar Intézet

Magyar Kurír