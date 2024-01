Uram, tégy engem a te békéd eszközévé – Észak- és dél-koreai katolikusok együtt imádkoznak a békéért

1995. március 7-én mutatták be az első ilyen szentmisét a kiengesztelődésért, amelyen Stephen Kim Szouhvan (Kim Sou-hwan) bíboros, Szöul akkori érseke és Phenjan apostoli adminisztrátora prezideált. Azóta – immár 29 éve – minden kedden 19 órakor ezzel a szándékkal tartanak szentmisét, bár volt egy rövid megszakítás a koronavírus-világjárvány miatt.

1995 augusztusában megállapodtak az észak-koreai katolikus közösséggel, hogy Szent Ferenc békéért való imájával (Uram, tégy engem a te békéd eszközévé! Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátást…) fohászkodnak a kiengesztelődésért. Így a szöuli érsekséghez tartozó hívek és az észak-koreai katolikusok a szöuli Mjongdongi (Myeongdong) székesegyházban és a phenjani Cshangcshuni (Changchun) katedrálisban minden kedden lelki közösségben együtt mondják ezt az imát a szentmisék után.

A csangcsungi Szent Teréz-székesegyház / Wikipedia

2017 májusában, a Szűzanya fatimai jelenésének 100. évfordulója alkalmából Andrew Jom Szudzsong (Yeom Soo-jung) bíboros, akkori szöuli érsek rendkívüli lelkipásztori körlevéllel kívánta kiegészíteni a szentmise utáni rózsafüzér-imádkozás gyakorlatát azzal a szándékkal, hogy Szűz Máriára bízzák a Koreai-félsziget és a világ békéjét.

A mostani, január 9-i volt az 1400. kiengesztelődésért tartott szentmise. A Szöulban celebrált szentmisén Csob Jobikhu (Job Yobi Koo) szöuli segédpüspök homíliájában felidézte, hogy „Stephen Kim bíboros indíttatása e szentmise bevezetésére nem az volt, hogy »egymást megváltoztassuk«, hanem hogy »a kiengesztelődés és az egység kegyelméért« imádkozzunk Istenhez”. Ennek megfelelően azért akarnak imádkozni, hogy a megbocsátás és a kiengesztelődés eszközévé váljanak, „amelyen keresztül az ország minden lakosa egyesülhet a szeretetben”.

Csob Jobikhu püspök rámutatott, hogy „a Koreai-félszigeten és az egész világon az egymással szembeni fenyegető magatartást szítják; a békét fegyverekkel keresik, nem pedig a találkozással és a párbeszéddel. Ezért a megbékélés reménysugara egyre gyengébb és gyengébb”.

A szöuli segédpüspök arra is emlékeztetett, hogy a dél-koreai egyház a koreai háború végének 70. évfordulóján, 2023. július 27-én szentmisét mutatott be a békéért. E jubileumi ünnepre Ferenc pápa üzenetet küldött, amelyben megáldotta a Koreai-félszigetet, „hogy arra bátorítson bennünket, hogy a béke prófétái legyünk” – idézte a püspök. A 2023 karácsonyára szóló Urbi et Orbi üzenetében a Szentatya annak a reményének is hangot adott, hogy eljön a nap, amikor megerősödnek a testvéri kötelékek a Koreai-félszigeten, és megnyílnak a párbeszéd és a megbékélés útjai, megteremtve a tartós béke feltételeit.

„Most itt az ideje, hogy feladjuk a gyűlöletet, és a Jézus által mutatott utat kövessük. Imádkozzunk együtt, hogy a béke igazi apostolaivá váljunk” – zárta szentbeszédét Csob Jobikhu püspök január 9-én Szöulban.

