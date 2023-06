Út egy jobb jövő felé – Szalézi oktatási program Ugandában

Míg Ugandában az elmúlt húsz évben tapasztalható volt némi gazdasági növekedés, illetve javult a humán fejlettségi mutató; a korai iskolaelhagyás és a kiskorúak ezreit érintő akut alultápláltság mértéke továbbra is emelkedik az országban. A szaléziak amellett, hogy komplex műveltségi és oktatási programokat vezetnek a különböző iskolákban, az iskolai menzákon keresztül teljes körű étkezést is igyekeznek biztosítani minden tanuló számára. Ez sokuknak a nap egyetlen étkezése, így számos családra ez is ösztönzőleg hat, hogy iskolába küldjék gyermekeiket.

Az ugandai CALM-központot 2001-ben alapították Namugongo községre fókuszálva, amely 12 kilométerre északkeletre fekszik Uganda fővárosától, Kampalától. A CALM küldetése az utcagyerekek és más nehéz sorsú kiskorúak (árvák, elhagyott gyermekek, HIV-pozitív gyermekek) megmentése, rehabilitációja és integrálása a társadalomba, azáltal, hogy szálláslehetőséget, valamint élelmezést, védelmet, oktatást és egészségügyi ellátást biztosít a számukra. Az oktatási programokon túl a központban a fiatalok szabadidős (zene, színház, tánc, kertészkedés) és sporttevékenységekben (futball, röp- és kosárlabda) is részt vehetnek.

A szaléziak által fenntartott iskolai létesítmények azonban felújításra és karbantartásra szorulnak, hogy a tanulók egészséges és kellemes környezetben tanulhassanak és végezhessenek egyéb szabadidős tevékenységeket. Az ugandai CALM-projekt keretében igyekeznek biztonságos helyeket garantálni az iskola minden diákja számára, a felszerelt és felújított tantermek révén pedig egy olyan oktatási utat megnyitni előttük, amely jövőt és reményt jelenthet az ország kiszolgáltatott fiataljai számára.

