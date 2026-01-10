Útjára indul a határon túl a passiójátékszervezők és -rendezők képzése

Útjára indul a passiójátékszervezők és -rendezők határontúli képzése, amelynek első állomása január 18-án, Pozsonyban lesz. Magyarország kormánya támogatásának köszönhetően az elmúlt években sikeresen útjára indult térítésmentes képzés ebben az évben eljut a határontúli magyarlakta területekre is. Idén lesz képzés Pozsonyt követően Kárpátalján, Erdélyben és a Vajdaságban is.

A Pozsonyi Csemadok központban várja a jelentkezőket január 18-án, vasárnap délelőtt 10.30-tól 18 óráig Molnár Tamás pozsonyi magyar főlelkész és a Meskó Zsolt író-rendező vezette képző csapat. Jelentkezni a tamaskaplan@gmail.com e-mail-címen lehet.

Az országos és határontúli képzés célja,hogy újból legyen passiójáték minden magyar templomban húsvét környékén. 1948-ig, amíg a kommunista hatóságok be nem tiltották, szinte minden magyar templomban volt templomi színjátszó társulat, akik a Feltámadás ünnepéhez kapcsolódva szöveges, dramatikus formában mutatták be Jézus Krisztus szenvedéstörténetét.

Ezek a passiójátékok megmozgatták az egész közösséget; volt, ahol közel százan szerepeltek benne és nem utolsó sorban az evangelizáció szépséges eszközévé váltak. A passiójátékokra a hívők meghívták templomba nem járó ismerőseiket is, így vált a közösségi színjáték a misszió alkalmas eszközévé.

A passióképzést a Pasaréti Színjátszókör vezetői, Gábor Mónika, Sótonyi Gergely es Meskó Zsolt indították el két éve. Az első két képzés nyomán több mint harminc új passiójátszó közösség született Magyarországon.

A képzés során az oktatók a jelentkezők rendelkezésére bocsájtott oktatóanyagok, oktatófilmek segítségével mutatják meg, hogy minden templomi közösség képes létrehozni saját passiójátékot. A leendő szervezőknek, rendezőknek így nem kell nulláról indulniuk. A képzés során kész forgatókönyvet, zenei anyagot, próbatervet kapnak. A készülő produkcióknak a szervezők megvalósulás esetén térítésmentesen jelmezeket is biztosítanak.

Az eddigi legfiatalabb szervezők egy 14 és 15 éves győri testvérpár voltak, a legidősebb pedig az a miskolci nagymama, aki 85 évesen rendezte meg az előadást. A kor nem számít, a lelkesedés azonban igen. A szervezők azt kérik, amennyiben lehetséges, egy közösségből ketten vegyenek részt a képzésen, mert a szervezésben nagy segítséget nyújt, ha két képzett személy vág bele.


A passiójátszás különleges formája a templomi közösségi életnek. A szervezők rendre beszámolnak arról, hogy egy-egy templom, amelyben évek óta szinte hiába várják a látogatókat a padok, a passió idején újra megtelik. A színjátszó közösségek új lendületet adnak a hitéletnek is.

A passió, amelyet az oktatók megtanítanak előadni, egy mai hitet kereső fiatal szemszögén keresztül láttatja Jézus szenvedéstörténetét. A történetet legkisebb előadói létszámmal előadhatja öt szereplő is, de játszották már több mint százan is. Átlagosan húsz-negyven fő közötti szereplőgárda vett részt az eddigi előadásokon.

A történetben csak négy beszélő szereplő van,ezért is könnyebb a betanítás. A leendő szervezőknek nem kell korábbi színházi tapasztalattal rendelkezniük, de a csoportvezetői gyakorlat, közösségi munkában szerzett tapasztalat előnyt jelent.


A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a térítésmentes képzésre Pozsonyba január 18-án!

Forrás és illusztráció: Pasaréti Színjátszókör

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír

