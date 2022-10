Vácon és Martonvásáron tartották meg az AVKF VII. Kisgyermeknevelési Konferenciáját

Milyen módszerekkel lehet csökkenteni a kisgyermekek klímaszorongását és megalapozni környezettudatos anyaghasználatukat? Hogyan hatnak az ökokuckók, iskolakertek, szabad terek a kisgyermekek személyiségfejlődésére, és milyen módon segíthetnek a korai idegennyelvi fejlesztésükben? Milyen alternatív programok, jó gyakorlatok léteznek? – többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a szakemberek Martonvásáron.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatói és a Tudományos DiákKör (TDK) hallgatói mellett más hazai és külföldi pedagógus szakemberek is tartottak előadásokat a konferencián – angol és német nyelvű szekción is részt lehetett venni.

A Kert és élménypedagógia: „jó gyakorlatok” bemutatása a szabadtéri oktatás-nevelés témájában című kerekasztal-beszélgetés során olyan előadók cseréltek véleményt, akik releváns tapasztalattal rendelkeznek az óvodák és általános iskolák területén történő szabadtéri nevelésben. Az érdeklődők megismerhették, hogyan lehet tanösvényt vagy közösségi kertet kialakítani egy óvoda udvarán; esővízgyűjtőt létrehozni és fenntartani; megfigyelni őket és aktívan tenni a hüllők, kétéltűek, madarak, rovarok és emlősök védelméért játékos módon; irodalmi foglalkozásokat tartani a kertben.

A Cselekvéssel és oktatással a klímaszorongás ellen kisgyermekkorban című kerekasztal-beszélgetés során bemutatták a „Fiúról apára” program „négy elem” módszertanát is, amely gyakorlat magában foglalja az óvodapedagógusok képzését és a gyermekeknek szóló, környezettudatosságra nevelő bábjátékok, kiadványok, színezők, egyéni és csoportos játékok alkalmazását is.

A The role of the outdoor education and school gardens in early second language development (A szabadtéri nevelés és az iskolakertek szerepe a korai idegen nyelvi fejlesztésben) című angol nyelvi szekcióban olyan szabadtéri oktató-nevelő jó gyakorlatokat, módszereket ismerhettek meg a résztvevők, amelyek segítenek a tartalomalapú (amikor az idegen nyelv a tanulás csatornája) idegennyelv-tanításban és az inkluzív (befogadó, esélyegyenlőséget biztosító) nevelésben. Az előadók felvázolták, hogyan lehet az idegennyelv-oktatást meseösvénnyel, dalokkal, mondókákkal, közmondásokkal, drámagyakorlatokkal vagy akár sárból készült konyhával megreformálni.

„A német Kindergarten szónak önmagán és eredeti célján túlmutató mai jelentősége van, mivel napjaink intézményes nevelő-oktató munkája egyre jobban eltávolodik a valóságtól, ezen belül a természettől. A gyermeknevelés hitelességének is fontos lépése lenne visszatalálni mindkettőbe, így ezt tettük meg az idei kisgyermeknevelési konferencia fő témájává. Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathattuk a tehetséges óvodások és iskolások által a Föld-napi pályázatunkra beküldött, a környezettudatosság témakörében készült alkotásokat” – mondta Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora.

A konferencia váci helyszínén Gloviczki Zoltán rektor és Megyeriné Runyó Anna tanszékvezető, a pályázat zsűrijének elnöke nyitotta meg a „Hogy érzi magát a Föld?” című kreatív alkotópályázat munkáiból összeállított kiállítást, amelyet egy hónapig tekinthetnek meg az érdeklődők.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola; Váci Egyházmegye

Magyar Kurír