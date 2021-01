Vállaljuk fel a béketeremtés szolgálatát! – Imádság Budapesten a béke világnapján

A Sant’Egidio közösség hagyományosan minden évben, a világ sok száz pontján csatlakozik a pápa békeüzenetéhez. Budapesten általában fáklyás felvonulást tartanak a rakparttól az Egyetemi templomig: azoknak az országoknak a nevét írják transzparensekre, ahol háború dúl vagy az erőszak más formája pusztít. Idén a felvonulásról a járvány miatt le kellett mondani, de nem mondtak le az imádságról.

Szőke Péter, a Sant’Egidio közösség budapesti felelőse köszöntötte az imádságra érkezőket, valamint azokat, akik online kapcsolódtak be. Ferenc pápát idézte, aki a déli Úrangyala imádságban emlékeztetett, hogy a béke elsősorban ajándék, amelyet Istentől kell kikönyörögnünk. Ugyanakkor a békéért mindenkinek tennie kell, a mindennapokban, saját életében. Így lehetséges, hogy megvalósuljon a béke: a béke önmagunkkal, a családjainkban, a közel és távollévőkkel.

„Miközben a vírus fizikai bezárkózásra kényszerít, meg akarjuk nyitni a szívünket a közeli és távoli szegények hangos vagy néma kiáltása előtt. Ez akkor lehetséges, ha megnyitjuk szívünket az evangéliumnak. A háború minden szegénység szülője. Nem akarunk beletörődni. Ha mindenki tehet valamit a békéért, akkor a hívő első tette az imádság. Az imádság lázadás az erőszak és az igazságtalanság ellen. A második tettünk pedig az, amikor gondoskodunk egymásról, a testvérekről, kezdve a legszegényebbeken, a betegeken, a kitaszítottakon. Ha ez kultúránkká, természetünkké válik, akkor a béke lehetséges” – hangsúlyozta Szőke Péter.

Majd Marco Impagliazzót, a Sant’Egidio közösség elnökét idézte, aki így fogalmazott: „Egykor lehetséges volt eltörölni az öröknek hitt rabszolgaságot; a mi nemzedékünknek osztályrészül juthat az a dicsőség, hogy megszünteti a háborút. Legyen 2021 az az esztendő, amelyben ez irányban döntő lépést teszünk!”

Cserháti Ferenc püspök homíliájában a nyolc boldogság evangéliumi szakaszához fűzte gondolatait. Hangsúlyozta, hogy a boldogmondások nem konkrét erkölcsi receptek, hanem az Isten akarata szerinti gondolkodásmód alapvető igazságait tartalmazzák, amelyeket elfogadva nemcsak a földön, de az örök életben is boldogok leszünk. Az Egyház kétezer éve visszhangozza Jézus tanítása nyomán, hogy boldogok a békességben élők, a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Jézus arra hívja a keresztényeket, hogy kövessék őt, aki maga is a béke útját járta.

„Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közellevőknek” – idézte Pál apostolt a szónok. – Az Egyház küldetésének megfelelően arra buzdítja Isten fiait, hogy kövessék az isteni mester példáját, tanítását: legyenek békességszerzők, erősítsék a béke és az egyetértés szellemét, elsősorban saját magukban, közvetlen környezetükben, aztán a népek és a nemzetek között.

Az Egyház ma is azt hangoztatja, hogy a béke lehetséges. Az idei béke világnapjának üzenete, hogy ki-ki a maga területén vállalja a béketeremtés, a testvériség és a szolidaritás szolgálatát. Bízzunk Jézus ígéretében: „Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket” – buzdított Cserháti Ferenc.

Sokszor emlegetjük, hogy szörnyű esztendő van mögöttünk – vezette be imádságát Fabiny Tamás evangélikus püspök. – Nem tudjuk, Isten mit tartogat számunkra, de bízunk és imádkozunk azért, hogy megvalósuljon Jézus szava, amit a názáreti zsinagógában olvasott fel a tekercsből, Izajás könyvéből: örömhírt hirdetek a szegényeknek, a foglyoknak szabadulást, a vakoknak látást… „és hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét”. Azért imádkozunk, hogy az előttünk álló esztendő ne „annus horribilis”, szörnyű év, hanem az Úr kegyelmének esztendeje legyen. És hogy a mi szívünkben és reményeink szerint a világban is ölelje át egymást az igazság és a béke, ahogyan a 85. zsoltár szavaival korábban imádkoztuk. Mert ahogyan a béke világnapi üzenet is mondja, igazságosság nélkül nincs béke és béke nélkül nincs igazságosság. A kettő elválaszthatatlan.

Fabiny Tamás végül azt kérte az Úrtól, hogy az irgalmasság cselekedeteit tudjuk megvalósítani a béke érdekében: adjunk enni az éhezőnek, fogadjuk be az idegent, látogassuk meg a beteget… és tudjuk megélni az irgalmasság lelki cselekedeteit is.

A könyörgéseket követően név szerint imádkoztak minden országért, tartományért, ahol ma a világban háború dúl, és gyerekek, fiatalok gyújtottak gyertyát ezeknek a sokat szenvedett területeknek a békéjéért.

Az ökumenikus imádság végén pénzadományt gyűjtöttek az észak-mozambiki menekültek megsegítésére, akiket a mozambiki Sant’Egidio közösség fiataljai segítenek. Capo-Delgado tartományban 2017 óta egy fanatikus terrorista csoport tartja rettegésben az egyébként is szegénységben élő lakosságot, kétezer halottja és félmillió menekültje van már az akcióiknak.

