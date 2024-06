Vallásközi felvonulás a békéért Jeruzsálemben

A menetet olyan zsidók, muszlimok, drúzok és különböző keresztény egyházak és felekezetek hívei alkották, akik tudatában vannak annak, hogy összeköti őket közös emberi mivoltuk, a törékeny és gyönyörű emberség. Ádám valamennyi gyermekének a létmódja,

függetlenül vallási nézeteiktől, politikai érzékenységeiktől vagy kulturális hátterüktől.

Keresztények, zsidók, muszlimok, idősek és fiatalok, gyerekek, izraeliek és palesztinok, amerikaiak és európaiak, afrikaiak és ázsiaiak vonultak a Jaffa-kapuhoz a több mint húsz szervezet együttműködésében megvalósult rendezvényen.

Énekeltek hagyományos zsidó dalokat arabul és hagyományos arab dalokat héberül.

Imádkoztak, és megölelték egymást. Megismerték és megtanulták tisztelni egymást, amit kifejez az is, hogy közös tereket használnak, közös eseményeket szerveznek – a béke jegyében, az emberi személy méltóságát hangsúlyozva.

A felvonulók kisebbséget alkotnak, de prófétai kisebbséget. Amit tesznek, világosan megmutatja, hogy lehetséges túllépni a média által is felerősített polarizáción; lehetséges túllépni a jelen konfliktus felületes olvasatain, és megérteni, milyen mély gyökerei vannak, de a mélyben ott van a mindannyiunkban ott élő vágy is az életre és a békére. Még akkor is, ha ez paradox módon fejeződik ki.

Ez a vágy indította ismét útnak Jeruzsálemet, hogy elmondják a világnak: létezik itt egy közösség, olyan emberek közössége, akik megbocsátottak egymásnak.

Akik testvérnek tartják a másikat, és nem engednek a gyűlöletnek és a bosszúvágynak, hanem remélnek, minden remény ellenére.

Az eseményről készült videót ITT tekinthetik meg.

Forrás és fotó: Custodia Terrae Sanctae

Magyar Kurír