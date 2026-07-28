Vallásturisztikai szakemberek második évfolyama végzett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

Idén a sikeres államvizsgát követően a második évfolyam huszonkét hallgatója vehette át a diplomáját július 2-án az egyetem diplomaátadó díszünnepségén az egri bazilikában. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzéséről Domjánné Nyizsalovszki Rita tanszékvezető egyetemi docens, a képzés szakmai vezetője írt ismertetőt, melyet az alábiakban szerkesztve közlünk.

A vallásturizmus világszinten és Magyarországon egyaránt dinamikusan fejlődő ágazat és a hit átadásának egyik nagyon fontos színtere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. A képzés átfogó célja olyan szakemberek képzése, akik a hiteles és elmélyült lelkiséget turisztikai profizmussal képesek ötvözni.

A képzés a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézetének gondozásában valósult meg. Szakmai irányítója Domjánné Nyizsalovszki Rita, a Turizmus Tanszék vezetője volt; a lelkiségi vezetésért Novák István atya, általános rektorhelyettes felelt.

A két féléves képzésre az ország minden részéről, sőt a határon túli egyházmegyékből is – két hallgató a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyéből, két hallgató pedig a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyéből – érkeztek hallgatók azzal a céllal, hogy a képzés során megszerzett tudásuk, kompetenciáik segítségével hozzájáruljanak az értékkincseik fejlesztéséhez illetve tudásuk továbbadásához. Ez utóbbiban a határon túli hallgatók számára nyílik lehetőség, Romániában ugyanis a középfokú képzésen belül több Líceum – Szatmárnémeti, Nagyvárad, Kolozsvár – kínál külön osztályban vallásturisztikai képzést a tanulóknak, amely további együttműködési lehetőségeket is rejt magában.

A hallgatók nemcsak területileg, hanem szakterület alapján is változatos képet mutattak: volt, aki működő értékkincsből érkezett a tudásának elmélyítése céljából; volt, aki teljesen más végzettséggel, de nagy nyitottsággal fordult a turizmus e speciális ága felé. A hallgatók sorában üdvözölhettek két református lelkészt is, akik működési helyük – Budapest és Boldva – református értékkincseinek megismertetésén fáradoznak.

A képzés felelősei számára külön öröm, hogy a szakmában érdekelt szenior korosztályt is meg tudták szólítani a képzéssel, akik remélhetőleg jól be tudják majd építeni a megszerzett ismereteiket a közvetlen környezetük vallásturisztikai fejlesztéseibe: a Gyöngyöspatai Jessze oltár értékkincshez kapcsolódó látogatóközpont, illetve a balatonfelvidéki Via Calvaria 14 többségében német gyökerű település Kálvária-építményeit összekötő kulturális tematikus út fejlesztésébe.

A hallgatók visszajelzéseit figyelembe véve az előző évhez képest bővítették a képzésbe bevont vallási felekezetekhez tartozó oktatók számát: Mosolygó Péter görögkatolikus parókus, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója és Róna Iván, a MAZSIHISZ turisztikai igazgatója is tartott előadásokat a képzés során.

A képzés erőssége a gyakorlati tudás elmélyítésének lehetősége. A nagyváradi hallgatók portfóliódolgozatainak mentorálásával a főiskola be tudott kapcsolódni egy, a magyar történelemben fontos helyszín, a Szentjobbi Apátság – ahol Szent István király jobb kezét az apátság alapításától (1083) kezdve egészen a török hódítások kezdetéig őrizték – és környezetének fejlesztési folyamatába is.

Az elméleti tudás elmélyítését ebben az évben is a képzés szakmai gyakorlati partnereinek profizmusa biztosította. A féléveket záró szakmai tanulmányutak során a szakmai partnerek – Pannonhalmi Bencés Főapátság; Tihanyi Bencés Apátság; Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely; Tiszántúli Református Püspökség; Máriapócsi Nemzeti Kegyhely; Zarándokakadémia – által üzemeltetett vallásturisztikai értékkincsek működését, bevált gyakorlatait ismerhették meg a hallgatók. Az első félévben a Tiszántúli Református Püspökség értékkincseit (Tákos, Csaroda) és a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyet tekintették meg, a második félévben pedig a Pannonhalmi Bencés Főapátságot, a Tihanyi Apátságot, a megújult veszprémi várnegyed vallásturisztikai értékeit és a Via Calvaria tematikus út egy állomását keresték fel.

A tanév során lehetőség nyílt arra, hogy a hallgatók több szakmai programon is részt vegyenek, például a Vallásturisztikai Fórum, a Zarándokakadémia és a Zarándokfórum rendezvényein.

A közös tantermi órák, tanulmányi kirándulások és szakmai események során erős közösség formálódott az évfolyamból – egy olyan szakmai-baráti közösség, amely tagjai a jövőben is számíthatnak egymásra a hit átadásának e különleges, gyakran kihívásokkal teli, de mégis szép útján.

Továbbra is szeretettel várják az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésén.

A képzésről további információ ITT érhető el.

Forrás és fotó: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Magyar Kurír