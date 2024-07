Magyar alkotásokat is várnak a nemzetközi szalézi ifjúsági filmfesztiválra

A DBGYFF célja, hogy világszerte bevonja és megerősítse a fiatalokat. Összhangban Don Bosco kilencéves kori álmával – melynek szerte a világon 200. évfordulójára emlékezik a rend – és a 2024-es strennával, az idei DBGYFF témája: „Van egy álmom – A fiatalok és az éghajlatváltozás – Az anyaföld tisztábbá és zöldebbé tétele”, hangsúlyozandó annak sürgető szükségességét, hogy az ifjúság proaktív szerepet vállaljon a környezetet érintő változások jó irányba terelésében.

Don Gildásio Mendes SDB, a rend tömegkommunikációs tanácsosa, valamint Don Miguel Angel García SDB ifjúságpasztorációs referense a média kreatív használatára buzdítja a fiatalokat, digitális és szociális tudatosságra ösztönözve őket.

A fesztivál platformot biztosít annak kreatív kifejezésre, hogy a fiatalok elkötelezettek a teremtésvédelem iránt, illetve teret ad számukra az érdekérvényesítésre és a globális kérdésekben való részvételre.

A meghívást a Magyar Szalézi Tartomány kiterjeszti a nem szalézi fenntartású intézményekre is, amelyeket arra hívnak, hogy vegyenek részt a DBGYFF fesztiválon, szervezzenek maguk is kapcsolódó eseményeket, elősegítve a különböző hátterű fiatalok közötti együttműködést és befogadást is.

„Nagyszerű lenne, ha lennének résztvevők Magyarországról is, hiszen ez egy Isten adta, páratlan lehetőség a fiatalok számára” – olvasható a szalézi rend felhívásában.

A fesztiválra 14 és 25 év közötti fiatalok kreatív alkotásait várják, a pályaművek beküldési határideje 2024. július 31.

Nevezni lehet 2, illetve 5 perces rövidfilm; 5 perces animációs film; 5 perces zenei videó; valamint 10 perces dokumentumfilm kategóriában.

A DBGYFF 2024 nyerteseit összesen 120 000 eurós pénzdíjjal jutalmazzák.

A fesztiválról és a tudnivalókról, a díjakról és elismerésekről részletesen angol, olasz, spanyol, portugál és francia nyelven ITT lehet tájékozódni, valamint közvetlenül Misquitta Claudius szalézi atyánál a claudius.sdb@szaleziiskolak.hu e-mail-címen.

Forrás és fotó: dbgyff.com/Szaléziak.hu

Magyar Kurír