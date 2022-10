Van másik út – Elindult a magyarországi FEMM Health cikluskövetés-oktató képzés

A Katolikus Szeretetszolgálat „Természetes gyermekáldás” elnevezésű projektje keretében először valósul meg az első magyar nyelvű, jelenléti FEMM Health oktatói képzés. A FEMM Health a cikluskövetési módszerek egyike, amely egyben egy átfogó női egészségügyi program is.

A 16 résztvevőt Schaffler Orsolya cikluskövetés-oktató köszöntötte. Kiemelte, hogy a program jelenleg az oktató- és orvosképzésre fókuszál főleg, hiszen kiemelt fontosságú cél a magyar társadalom minél szélesebb rétegének megszólítása. A négyalkalmas képzést Vizer Anna belgyógyász, endokrinológus, Kállai Csilla háziorvos és Kovács Ágnes Ilona szülésznő, perinatális tanácsadó tartják. Mind a három szakember kiemelte annak fontosságát, hogy a nők megismerjék és megértsék a saját testük működését. Ennek eszközei a cikluskövetési módszerek is, amelyek az önmegfigyelésen kívül a kapott adatok kiértékelésére, valamint szükség szerint további lépések megtervezésére is lehetőséget adnak. Mindhárman hangsúlyozták a ciklus követésének fontosságát, hiszen a nők ezáltal is segíthetik az orvosok munkáját, akik egy-egy vezetett táblázatból, a feljegyzett értékekből több, az egészségre vonatkozó információt is ki tudnak nyerni.

A résztvevők az ország egészéből érkeztek: Zala megyétől Debrecenig főállású édesanyák, tanárok, végzős gimnazisták, védőnőnek tanulók, felsőoktatásban dolgozók, jogász és műszaki végzettségűek is jelentkeztek a programra. A széles földrajzi és szakmai skála mellett egy cél vezérelt mindenkit: a szűkebb és tágabb környezetükben megismertetni a cikluskövetési módszereket. Nem csupán a várandósság elősegítése vagy elkerülése érdekében, hanem azért is, mert a módszer elsajátítása által a nők jobban megértik saját testi és lelki működésüket.

