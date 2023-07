Van örök értéket hordozó biztos jövő – A Pázmány BTK diplomaátadója a Szent István-bazilikában

Az ünnepen jelen voltak a kar vezetői: Birher Nándor Máté, a PPKE BTK dékánja; Nemesi Attila László tanulmányi dékánhelyettes; Kőszeghy Miklós tudományos és kutatási dékánhelyettes; Major Balázs külügyi és társadalmi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes; Kozma Gábor lelkiségi ügyekért felelős dékánhelyettes, valamint Góth Júlia, az Információs Technológiai és Bionikai Kar dékánhelyettese; Gájer László, a Hittudományi Kar (HTK) II. sz. Keresztény Bölcseleti Tanszékének vezetője; Alessandro Caprioli egyetemi lelkész; Bernáth Barnabás, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és Koltay Anna, az Alumni Tanács tagja, a közszolgálati médiából ismert szerkesztő-riporter. A diplomaátadó díszvendége Varga-Bajusz Veronika innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár-helyettes volt.

A diplomákat a nap folyamán több turnusban adták át.

A megnyitón, a beszédek előtt Gájer László, a HTK tanszékvezetője hívta közös hálaadásra, könyörgésre a frissdiplomásokat és családtagjaikat. Az ünnepi esemény helyszínére utalva hangsúlyozta, hogy minden Istenből indul ki, és őhozzá jut el, „az Ő házában megérezhetjük az összetartozást, valamint az otthonosságot, amely a katolikus egyetemre, a Pázmányra is jellemző”.

Elmondta: a mostani ünnep megérkezés, az „aratás ideje”, egyben alkalom a hálaadásra az adott szakterületen megszerzett tudásért, azért, hogy a hallgatók az elmúlt években „a valóságból valamit mélyebben megismerhettek, s ezáltal Istenhez is közelebb kerültek”, hasonlóan ahhoz, ahogy a régi korok szerzetesei kitartóan, a figyelmüket odaszánva tanulmányozták lelki olvasmányaikat (lectio divina), lassan, megfontoltan elmélyülve a tudásban, Istenben.

Gájer László rövid elmélkedése után többek között a tanárokért, a magyar társadalomért, a teremtett világért szóló könyörgések, hálaadások hangzottak el a PPKE BTK különféle szakjait, intézeteit képviselő diákoktól.

A fohászok után Alessandro Caprioli egyetemi lelkész vezetésével a jelenlévők együtt elmondták a Pázmány-egyetem imáját.

Birher Nándor Máté, a PPKE BTK dékánja a diplomaátadón az elért eredményekről és a diplomával járó küldetésről beszélt. Mint mondta, számos objektív nehézség adódott az elmúlt években; a hallgatók kemény munkájának eredménye a mostanra megszerzett oklevél, amelyet a Szent Jobb közelében, „a magyarság egyik központi helyszínén”, a Szent István-bazilikában vehetnek át.

„Jó nekünk itt lenni” – utalt beszédében a dékán az evangéliumból ismert Tábor-hegyi jelenetre, amikor a három apostol megtapasztalhatta Jézus isteni nagyságát. Ebben a mondatban egyszerre van jelen „az elért eredmény és a további küldetés” – folytatta Birher Nándor, vonatkoztatva e kettőséget a Pázmány BTK jelen lévő közösségére is.

A dékán rámutatott: a diploma mellett a Pázmány-egyetem szellemi javakat is ad a hallgatóinak: azt a hitet, hogy van örök értéket hordozó biztos jövő a személyes és a közösségi életben. A dékán azt is elmondta, hogy a diplomával hatalom is jár az erős közösségek, az erős haza, a közös jövő építésére. Jelentős társadalomformáló erővé válhat a most végzett közel hétszáz bölcsészdiplomás hallgató.

Önök értik a szavak és a nyelvek tudományát, ismerik a múltjuk erejét; a lélek titkainak tudói; képesek formálni az emberi magatartást; megtanulták, hogyan kell tanítani; tisztában vannak a közösség működésével, a politikával, az emberi kapcsolatokkal és az azokat létrehozó kommunikációval. Szinte mindennel, ami fontos a társadalom és a kultúra jövője szempontjából.”

Birher Nándor hangsúlyozta: a pázmányos diploma valódi érték. „Haladjanak tovább elődjeik útján, csak legyenek náluk még jobbak!” – buzdított.

Minél nehezebbek az idők, annál kiválóbb emberekre van szükség, s mindenki tisztában van azzal, hogy eljött a kiváló emberek ideje

– tette hozzá az egyetemi vezető.

Kollégáknak nevezve a frissdiplomásokat; utalt a szó latin eredetijére, amely közös küldetést jelent.

Az előbbiek alátámasztására Ferenc pápának az egyetem küldetéséről szóló beszédét is (amelyet a diploma mellé járó kis füzetben megkaptak a hallgatók) idézte a dékán. Ebben a Szentatya arról értekezik, hogy „az egyetem az a hely, ahol a gondolat születik, növekszik és érlelődik, nyitott és szimfonikus; nem egyhangú, nem zárt...

Ez az a »templom«, ahol a tudás arra hivatott, hogy kiszabaduljon a birtoklás és felhalmozás szűk korlátai közül, hogy kultúrává váljon,

vagyis »művelése« legyen az embernek és az őt megalapozó viszonyoknak: a természetfelettivel, a társadalommal, a történelemmel, a teremtéssel.”

A dékán a hallgatókhoz szólva felhívta a figyelmet arra, hogy a pápa szavaival élve ők mostantól a kultúra művelői, küldöttei lesznek. Mint mondta, „kicsiben így fejthető ki mindez:

önökön múlik, hogy tudunk-e majd hinni valamiben, meg tudjuk-e különböztetni a gépet az embertől, lesznek-e felelős vezetőink, lesz-e magyar történelemtudata az unokáinknak is, képesek leszünk-e művelni és őrizni azt a kertet, amelyet a Teremtő ránk bízott”.

Mindez a küldetés a Pázmány küldetése is, azé az egyetemé, amely a jelentkezők arányát tekintve a legnépszerűbb bölcsészkarral büszkélkedhet, a világ 620 katolikus egyeteme között is előkelő helyet foglal el az eredményei alapján, s mindehhez kellett a hallgatók kiválósága is.

A dékán köszönetet mondott azért, hogy idén 28 díjat szereztek pázmányos hallgatók az OTDK-versenyeken, valamint egyházi protokoll témakörben; közülök számosan most veszik át diplomájukat.

Birher Nándor külön megemlítette az emberi értékek közül a család fontosságát, a szülőket, akik a hallgatók mögött álltak az évek során, s azokat a családokat, amelyeket a hallgatók alapítanak majd.

A kultúra valódi öröm, építése küldetés, Isten éltesse önöket, kedves kollégák! – zárta a beszédét Birher Nándor.

A megnyitó gondolatok sorát Major Balázs külügyi és társadalmi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes, őt követően a diplomaátadó díszvendége, Varga-Bajusz Veronika innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár-helyettes folytatta, majd Bernáth Barnabás, a Hallgatói Önkormányzat elnöke, valamint Koltay Anna, az Alumni Tanács tagja, a közszolgálati médiából ismert szerkesztő-riporter, aki pázmányos egyetemi éveire emlékezve egykori tanárát, Aczél Petrát, az ő biztató szavait idézve fordult a frissdiplomásokhoz: „Legyetek bátrak, mert megéri!”

Az ünnepen a jelenleg diplomázó Beller Barnabás pszichológia szakos hallgató látta el a zenei szolgálatot orgonán.

Szerző: Körössy László

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír