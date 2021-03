Vendégségben az Úr asztalánál – Megáldották a Pannonhalmi Főapátsági Kincstárat

A monostor szakrális kincseit bemutató időszaki kiállításon egyebek mellett a 17. századból való liturgikus, illetve személyes használati tárgyak kaptak helyet. De megtalálhatók az egyes történelmi eseményekhez köthető ajándéktárgyak, kuriózumok és a rend alapításának 700 éves jubileumához kapcsolódó emlékek is.

„Fiad a mi emberségünkkel a mi kultúránkat is magára vette: nem riadt vissza emberi kifejezésmódjainktól, szimbólumvilágunktól és értelemkeresésünktől, sőt mindezt istenséged részévé tette. Te jóságosan azt is megengeded, hogy a te tiszteletedre az ember átalakítsa a teremtett világot: a nemesfémeket, a drágaköveket és a legdrágább anyagokat az istentisztelet számára elkülönítse.” E mondatok kíséretében áldotta meg Hortobágyi T. Cirill főapát a kiállítást.

A gyűjtemény az emlékezetnek és vendégségnek állít emléket. E kettő metszetében áll az eucharisztia ünneplése – emlékezés Isten szabadító tetteire, és részvétel azokban a vendégség tapasztalatán keresztül.

A tárlaton liturgikus, gyűjteménytörténeti és rendtörténeti szempontból jelentős emlékeket vonultatnak fel. A liturgikus darabokokat tárgytípusonként rendezték vitrinekbe. Így kehely, pásztorbot, körmeneti kereszt, ereklyetartó, monstrancia, ereklyetartó-házioltár, textil és ékszer tárlói is megtalálhatók. Utóbbiban apáti mellkeresztet és gyűrűegyütteseket is meg lehet csodálni. A liturgikus emlékek között kaptak helyet a különböző szertartásokon használt tárgyak, típusonként egy-egy. Ezek jellemzően ónból és ezüstből készült szelencék, tálak és navicula. Van köztük néhány 17. századi darab is.

A személyes használati tárgyak és gyűjtemények, valamint a nemzeti vagy nemzetközi jelentőségű ajándékok a gyűjteménytörténeti csoport tárgyai között láthatók. Előbbiek között megtalálhatók az apáti óragyűjtemények kiemelkedő darabjai, üvegkupák és emlékpoharak is. A történelmi eseményekhez, emlékekhez köthető ajándéktárgyak és kuriózumok pedig az ajándékokat felvonultató gyűjteményrészben lelhetők fel.

A rendtörténeti jelentőségű kincsek két meghatározó eseményhez köthetők. Az egyik a rend alapításának 700. évfordulója, a másik pedig a 19. századi Kruesz Krizosztom főapát- és Stornó Ferenc-féle bazilikaátépítés, -felújítás.

A kiállítás megalkotói bíznak benne, hogy hamarosan – a járvány csillapodásával – az érdeklődők is részt vehetnek a Pannonhalmi Főapátsági Kincstár által nyújtott különleges spirituális és történelmi időutazáson.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld

Magyar Kurír