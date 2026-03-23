Velkey György gyermekgyógyász székfoglaló előadást tartott a Szent István Tudományos Akadémián

Az alábbiakban Velkey György Az egyházi kórházak helye, lehetőségei és küldetése a magyar egészségügyben című székfoglaló előadásának rövid összefoglalóját adjuk közre.

Az előadás visszanézhető az akadémia YouTube-csatornáján.

Az egészségügy mai kulcsszavai technológiai terminus technicusok: digitalizáció, robottechnika, mesterséges intelligencia. A betegek az ellátó személyzettől egyre nagyobb távolságban vannak, a központosított kórházak messze kerültek a lakóhelyüktől, az alapellátók egyre inkább hiányoznak. Az ember-ember kapcsolat lerövidült és személytelenné vált.

Az egészségügy iparszerű szolgáltatás lett, ráadásul a szolgáltatási színvonal a pénzügyi források szűkössége és a rá fordított figyelem miatt is csökken.

Ugyanakkor az egészség a testi, lelki, spirituális és szociális jóllét komplexitása, része a támogató környezet és a közösségi, társadalmi részvétel, valamint a megtartásáért vagy helyreállításáért végzett öntevékeny cselekvés. A modern társadalom megélése, hogy az egészségügy rossz, és ez nemcsak hazánkban, hanem szerte a világban politikai adu is. Az emberi és pénzügyi erőforrások szűkössége miatt a fejlett technológia nehezen hozzáférhető.

A beteg a kommunikációs zavarok és a gépiesedett ellátásban tapasztalt empátiahiány miatt magára maradottként éli meg helyzetét. Ez részéről bizalomhiányhoz vezet, ami a gyógyítás eredményességét is rontja.

A holisztikus egészségügy komplex fókuszrendszere a lehető legteljesebb gyógyításra törekszik. A magas színvonalú technológia és a bizonyítékokon alapuló orvoslás alkalmazása mellett a gyógyító és beteg emberi kapcsolatára nagy figyelmet fordít. A szociális, lelki és spirituális kérdésekre is figyelő multidiszciplináris teammel dolgozik. Az így létrejövő

gyógyító közösség találkozik a beteg körüli közösséggel, elsősorban a családdal. Vagyis két közösség sokszínű kapcsolata ez a beteg ágyánál, ami az emberek közötti interakciók új dimenzióját jelenti. Az állami biztosítási alapú egészségügy a szekularizált világban erre csak apró szigetekben képes, nem is tűzi ki ezt céljául. Az egyházi egészségügy gyógyítási ideája ez.

Ezt tűzi ki célul a Magyarországon hét egyházi kórházat magába foglaló Egyházi Kórházak Egyesülése, így igyekszik egy holisztikus szemléletű alternatív elhárító ellátó hálózatot megjeleníteni.

Az Újszövetség az irgalmasság cselekedeteire szólít fel. A gyógyítás amellett, hogy tudomány és szolgáltatás, elsősorban karitász, diakónia, szeretetszolgálat.

A magára maradott beteg ember és családja egyszerre igényel emberi törődést és szakértelmet. Ezt szándékszik nyújtani ez a szolgálat az emberi és spirituális mélység tudatos vállalásával a kritikus helyzetben levő, és ezért spirituálisan is érzékeny beteg és családja mellett. És ez egyúttal már misszió is. Elsősorban jelenléttel és cselekedetekkel, másodsorban szóval.

Az állami ellátó rendszerben háttérbe szorultak a szociális okból hátrányban levők és a nagyobb emberi törődést igénylő betegségekben szenvedők. Az ő tudatos befogadásuk szintén karitász és misszió.

A komplex egészség szolgálata a teljes egészséget megcélozva az idősíkon is a megelőzéstől a rehabilitáción át a szociális reintegrációig vagy az élet végi ápolásig szintén karitász és misszió.

Intézményeink egyúttal kultúrát tudnak képezni. A globális kérdésekre is helyi mintákat tudunk adni a családközpontú megközelítés, a komplex egészség megfelelő képviselete és a teremtésvédelem tekintetében is. Ez az egyházi egészségügyi szolgálatok ideája, és egyúttal küldetése és lehetősége a mai magyar társadalomban.

Az alkalmon székfoglaló előadást tartott Deák István is Fejezetek a Regnum Marianum mozgalom történetéből 1950–1970 között címmel.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír