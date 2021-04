Vincenzo Paglia érsek: A szegény országok vakcinaellátása vesztegelni látszik

A dél-olasz település önkormányzata kitüntetett figyelmet szentel az időseknek. Olyan „okosházakat” hoztak létre a technika segítségével, melyek révén az idős és a kiszolgáltatott emberek otthon is biztonságban lehetnek és segítséget kaphatnak. Ez az új lehetőség a közösségi érzést erősíti, mely által megújulva, erősebben és szolidárisabban jöhetünk ki a válságból, ellenállva a leselejtezés kultúrájának – emelte ki Paglia érsek. „Társadalmainknak a jövőbe kell tekinteniük, figyelmüket az idősek gondozására is irányítva.”

Olaszországban nem volt problémamentes az idősek oltási kampánya az ellátásban lévő hiányosságok miatt. A Pápai Életvédő Akadémia legutóbbi jegyzékében figyelmeztetett, hogy egyenlőtlenségek alakulhatnak ki, továbbá versengés a vakcinaelosztásban.

A Vatican Newsnak nyilatkozva Vincenzo Paglia kiemelte: „Szerencsére már tudatosult, hogy szükség van a vakcinára. A pápa nagyon világosan nyilatkozott erről. Most aggódunk, és még jobban kell sürgetni nemcsak a vakcinák gyártását, hanem azok elosztását is, hogy mindenki be legyen oltva, és senki ne maradjon ki. Ez fölveti a vakcinák szabadalmának problémáját is. Arra szeretném szólítani a gyógyszergyártó vállalatokat, hogy emberségesen álljanak hozzá a kérdéshez, és most oldják fel a szabadalmi oltalmat, hogy a vakcinákat minél szélesebb körben lehessen gyártani és terjeszteni.”

A Pápai Életvédő Akadémia elnöke reméli, hogy a G20 egészségügyi csúcstalálkozó, melyet május 21-re hívtak össze, nyomást gyakorol a kormányokra, hogy ezt az utat kövessék. A Covax-programot illetően elmondta: a szegény országok vakcinaellátása vesztegelni látszik. Április 10-re tűzték ki a koronavírus elleni oltási kampány kezdetét a világ 220 országában, ám ezt nem sikerült elérni. Mint ahogy meghiúsult a 100 millió adag vakcina szétosztása is.

Az érsek kifejezte: meglepőnek tartja a késedelmet, a hamis ígéreteket ebben a drámai pillanatban. Nyíltan támogatja a nemzetközi intézmények nyomásgyakorlását annak érdekében, hogy mindenképpen beoltsák az egész lakosságot. „Félő, hogy az oltásban beállt késlekedés a mutáns vírusok megjelenésével az egész művelet sikerét aláássa. Éppen ezért globálisan kell megközelíteni a világjárvány és a vakcinák kérdését is” – hangsúlyozta Vincenzo Paglia.

Az Oltóanyag- és Védőoltási Világszövetség (GAVI), a járványügyi felkészüléssel kapcsolatos újításokkal foglalkozó koalíció (CEPI) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által közösen irányított COVAX globális program célja a COVID–19-oltóanyagok kifejlesztésének és gyártásának felgyorsítása, valamint az azokhoz való tisztességes és méltányos hozzáférés biztosítása minden országnak.

