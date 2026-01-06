Visszapillantás és előretekintés – Beszélgetés Pál József Csaba temesvári megyéspüspökkel

– Püspök atya, hogyan értékeli az elmúlt, 2025-ös esztendőt?

– Mindenekelőtt hála van a szívemben a Jóistennek mindazért, amit tett az életünkben, az egyházmegyében.

Az első, amiért hálát adok, a jubileumi év, annak sok-sok kegyelmével. Ez a remény éve volt, és sokan közülünk megerősödtünk a reményben. A háború és a konfliktusok nem szűntek meg tavaly sem, de valami történt: megtanultuk, vagy legalábbis lépést tettünk abba az irányba, hogy a körülöttünk lévő rosszra testvéri szeretettel válaszoljunk. Ez a mi keresztény hivatásunk a mindennapi életben. Ezt tanuljuk a mi Urunktól. Karácsonykor Ő maga erősített meg ebben újra, aki az emberiség rosszaságára végtelen szeretettel válaszolt: közénk jött, elhozta az Ő békéjét és szeretetét, megnyitotta az üdvösség útját. Ha Ő megtölti a szívünket szeretetével, a mi válaszunk sem lehet más. A jubileumi szent kapuk bezárulnak, de Isten közöttünk marad. A remény arra irányul, ami még nem látszik, de megerősít abban a meggyőződésben, hogy Isten mindent a jó felé fog irányítani: „Akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál” (Róm 8,28).

A 2025-ös esztendő sok kegyelmi alkalmat jelentett. (...) A családokkal és a püspökség néhány alkalmazottjával részt vettünk a családok római zarándoklatán, ahol bekapcsolódtunk a közös imavirrasztásba. Tanulságos volt meghallgatni egy-egy mély témát és sok család tapasztalatát, vagy részt venni a Szent Péter téren a Szentatya audienciáján. A lelkiségi mozgalmaink tagjai jelen voltak a pünkösdi jubileumi zarándoklaton, hálát adva a Jóistennek a kapott karizmákért. A fiatalok nemzetközi találkozóján a római Tor Vergatán nagy számú csoport vett részt a mi egyházmegyénkből is. Mindezek segítettek, hogy lépésről lépésre növekedjünk a reményben és hitünk mindennapi megélésében. Ősszel a hitoktatóink is részt tudtak venni a római zarándoklaton, ami segített nekik megerősödni a hitükben. Erre szükségük is volt, hiszen nem könnyű ma pedagógusnak lenni. Októberben a szinódusi koordináló csoportok jubileumi találkozóján vettünk részt, ahol a Szentatya két órát töltött velünk, meghallgatott egy-egy beszámolót és válaszolt a kérdéseinkre. Nagy bátorítást jelentett ez számunkra, és megerősödtünk abban a meggyőződésben, hogy a szinodalitás az a stílus, amelyet a Szentlélek kér Egyházától a 21. században.

Idén sok kegyelmi, jubileumi alkalom volt itt, az egyházmegyében is, például a máriaradnai és a máriacsiklovai zarándoklatok. (...) Tavaly a keleti és a nyugati keresztények húsvéti ünnepe egybeesett. Mi itt, Temesváron a szerb ortodox egyház metropolita érsekével, papjaival és a hívekkel együtt közös körmenettel ünnepeltük húsvét vigíliáját a Dóm téren. Húsvéthétfőn pedig több pap és hívő vett részt a különböző felekezetekből az ökumenikus feltámadási meneten. Tavaly februárban újabb továbbképző tanfolyam kezdődött a hívek számára, amelynek keretében mintegy hatvanan készülnek arra, hogy a plébániájukon vagy egyéb közösségben lektorként, előimádkozóként, akolitusként vagy egyéb területen vállaljanak szolgálatot. (...) Ez is Isten kegyelme, a vele való együttműködés gyümölcse.

– A temesvári egyházmegyében a 2025–2026-os pasztorális év központi témája a közösség, a közösségben megélt egység. Folytatódik továbbá a 2025–2028-as püspöki szinódus megvalósítási szakasza is. Milyen rendezvényeket, eseményeket jelent ez 2026-ban az egyházmegyében?

– A közösség nagyon fontos. Az ember mély vágyainak egyike a valahova tartozás. Természetesen tartozunk az emberiséghez, egy kontinenshez, egy néphez, egy egyházhoz, talán egy plébániához… – de ez nem elég. Olyan közösségre vágyunk, ahol név szerint ismernek, elfogadnak, értékelnek, ahol hasznosak tudunk lenni, ahol van kölcsönösség. Ez leginkább a kis közösségekben tud megvalósulni. Célunk, hogy minél több ilyen kis közösség szülessen, illetve a már meglévők felfrissüljenek, megújuljanak, egyházmegyénkben erősödjön a közösségi lelkület. (...) A tavalyi év során végigjártuk az egyházmegyét, találkoztunk mindazokkal, akik valamilyen csoportot, kisebb vagy nagyobb közösséget vezetnek. Több mint négyszáz személlyel találkoztunk. Mindannyian elmondták, hogy mi a közösségük profilja, és ők mit tesznek a közösségük tagjaiért. Nagyon szép tanúságtételek hangzottak el.

Ami a szinodális folyamat megvalósítási szakaszát illeti, megalakult az egyházmegyei szinodális koordináló csoport, valamint részben a főesperességi koordináló csoportok. Az ő segítségükkel egyházmegyeszerte szinodális beszélgetéseket tartunk, amelyeken tanuljuk az egymás tisztelettel való meghallgatását és azt, hogyan figyeljünk közösen a Szentlélekre, hiszen Ő vezeti az Egyházat, ha hallgatunk rá. Fontos témákat beszélünk meg, fontos a cél, ahová el akarunk érni, de ugyanilyen fontos a mód, ahogy ezek a beszélgetések folynak. Ezt tanulni kell, és meg kell tapasztalni. (...) Június 27-én és 28-án Andrew Spiteri szinódusi facilitátor érkezik hozzánk Rómából, és gyakorlati kurzust tart Temesváron. Körülbelül 50 személy részvételére számítunk. (...)

– Tavaly elkezdődött a lelki felkészülés az ősi csanádi püspökség megalapításának 1000 éves jubileumára, amelynek utóda a temesvári egyházmegye is. Az évfordulót 2030-ban ünnepeljük. Ezzel kapcsolatosan idén milyen programok szerepelnek a naptárban?

– A felkészülés igazában abból áll, hogy intenzívebben figyelünk a Szentlélekre, az Ő útmutatásaira. Jó alkalom arra, hogy sokan megismerjék Jézust, élő személyes kapcsolatba kerüljenek Vele és a keresztény közösséggel. Május 16–18. között idén is nagyszabású ifjúsági találkozót szervezünk Temesváron. Április 13–16. között az egyházmegye papjai és világi munkatársai számára zarándoklatot szervezünk Velencébe, Szent Gellért szülőhelyére, aki 1030-tól volt az egyházmegye első püspöke. Ez alkalommal ellátogatunk Padovába, Szent Antal városába és Loppianóba, a Fokoláre mozgalom városkájába is. Július 16–19. között Temesváron egyházi ifjúsági kórusok számára rendezünk országos találkozót, ahova Rómából is várunk vendéget. Szeptember 26-án a családok fesztiválját tartjuk Máriaradnán. A csanádi püspökség három utódegyházmegyéjével, a nagybecskereki (Szerbia), a szeged-csanádi (Magyarország) és a temesvári (Románia) egyházmegyével közösen is lesznek programjaink. Április 23-án a temesvári Gerhardinum Líceumban találkozót tartunk a három egyházmegye papjainak részvételével, délután pedig közösen veszünk részt székesegyházunk búcsús szentmiséjén. Szeptember 19-én Szegeden tartunk ifjúsági találkozót a három egyházmegye fiataljai számára. Ezenkívül kisebb felkészítő találkozók is lesznek, amelyek lehetőséget adnak egymás jobb megismerésére és a testvéri kapcsolatok elmélyítésére.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

