XIV. Leó a cigányok jubileumán: A munka és az ima méltósága legyen az erőforrás a falak ledöntéséhez

„O Del si tumentsa! Az Úr legyen veletek!” – köszöntötte Leó pápa a zarándokokat, akik egész Európából érkeztek Rómába. A pápa rámutatott:

Jelenlétetek felidézi a szentév mottóját, hiszen »a remény vándorai« vagytok, erős hitetek, rendíthetetlen reményetek, szilárd bizalmatok révén, mely nem adja meg magát egykönnyen az élet nehézségeivel szemben.

A cigányok első katolikus világtalálkozója Pomeziában

A Szentatya emlékeztetett, hatvan évvel ezelőtt volt a cigányok első nagy katolikus világtalálkozója, 1965. szeptember 26-án a Róma melletti Pomeziában, amelyen Szent VI. Pál pápa is részt vett. Ennek az eseménynek a tanújaként áll ma itt a Szűz Mária, „a romák, szintók és vándorcigányok királynője” szobra, amelyet a pápa maga koronázott meg.

Az elmúlt hatvan év során a pápákkal való találkozások tovább folytatódtak az „Isten zarándok népének szeretett részével” a párbeszéd és a különleges lelkipásztori gondoskodás jegyében.

Isten Atya szeret és megáld titeket, és az Egyház is szeret és megáld titeket.”

Tettel és szóval tegyetek tanúságot!

A pápa buzdította a cigány zarándokokat, hogy élő tanúi lehetnek három központi jelentőségű dolognak: egyedül Istenben bízni, nem ragaszkodni a világi javakhoz, és tanúságot tenni a hitről szavak és tettek által. Egyáltalán nem magától értetődő így élni, de megtanulható, ha befogadjuk Isten áldását, és hagyjuk, hogy az megváltoztassa szívünket.

Közel ezer éve zarándokok és nomádok vagytok olyan környezetben, amely sok szempontból igazságtalannak bizonyult

– mondta XIV. Leó. – Az úgynevezett haladó társadalmak következetesen elutasítottak és marginalizáltak titeket, kiszorítva a városok, a jog, az oktatás és a kultúra peremére.” És az a társadalmi modell, amely peremre szorított benneteket, az elmúlt évszázadban a legnagyobb társadalmi igazságtalanságokat követte el világszerte, ami hatalmas gazdasági egyenlőtlenségeket, példátlan pénzügyi válságokat, környezeti katasztrófákat és háborúkat eredményezett.

Az „elvetett és mégis szegletkővé lett” kő, Jézus példája (Mt 21,42) nyomán egyre erősebb az a meggyőződés, hogy a szegények által nagy méltósággal és büszkén képviselt értékek azok, amelyeket mindenkinek figyelembe kell vennie, hogy megváltoztassuk az irányt, amerre tartunk.

Méltósággal haladjatok előre!

XVI. Benedek pápa 2011-ben azt mondta nektek, hogy az elmúlt századokban ti nem ideológiák jegyében éltetek, éppen ezért ma is szabaduljatok meg a birtoklás és az igazságtalan ragaszkodás kísértéseitől.

A saját kulturális kincseit hordozó etnikai csoportok különösen kötődnek a természethez, erős közösségi érzéssel rendelkeznek, könnyen felismerik a mi világunk árnyoldalait, melyeket mi nem veszünk észre az úgynevezett haladás közepette.”

Leó pápa ezért arra buzdítja a zarándokokat, ne csüggedjenek. Éppen azzal, hogy közelebb kerültek a szegény és megalázott Krisztus helyzetéhez, emlékeztetik az emberiséget a „keresztény élet paradigmájára”. Kérte, higgyenek továbbra is kultúrájuk és vándorló életmódjuk üdvözítő szépségében.

Megismételte Ferenc pápa 2019 májusában hozzájuk intézett felhívását: „Arra kérlek benneteket, hogy legyen nagyobb, még tágasabb a szívetek, és ne legyen benne neheztelés! Méltósággal haladjatok előre, a család, a munka, a mindennapi kenyér megszerzésének méltóságával, mert ez az, ami életben tart benneteket, és végül persze az ima méltóságával!” Legyen a munka méltósága és az ima méltósága az erőforrásotok a bizalmatlanság és a félelem falainak lebontásához! – buzdította a roma zarándokokat elődje nyomán is Leó pápa.

Győzzétek le a kölcsönös bizalmatlanságot, ismertessétek meg kultúrátok szépségét!

XVI. Benedek pápa hangsúlyozta, hogy „a ti hivatásotok, hogy aktívan részt vegyetek az Egyház evangelizáló küldetésében”. Ferenc pápa pedig 2019 júniusában Balázsfalván így buzdított: „Mint népnek főszerepetek van, melyet fel kell vállalnotok! Ne féljetek megosztani és másoknak felkínálni a rátok jellemző és utatokat meghatározó értékeket, melyekre nagy szükségünk van.”

Leó pápa magáévá téve elődei tanításait, azt kérte a cigány közösségektől: „Legyetek korszakalkotó változás főszereplői, járjatok együtt más jóakaratú emberekkel azokon a helyeken, ahol éltek, győzzétek le a kölcsönös bizalmatlanságot, ismertessétek meg kultúrátok szépségét, osszátok meg egymással és másokkal a hitet, az imát és a becsületes munka gyümölcseként szerzett kenyeret.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír