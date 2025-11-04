XIV. Leó ismét Ferenc pápa sírjánál imádkozott

XIV. Leó pápa – 2025. november 4., kedd | 16:22
November 3-án, hétfőn este Castel Gandolfóba indulva Leó pápa a Santa Maria Maggiore-bazilikában tiszteletét tette elődje sírjánál. Aznap délelőtt XIV. Leó szentmisét mutatott be Ferenc pápa, valamint az év folyamán elhunyt bíborosok és püspökök lelki üdvéért.

Mielőtt elindult Castel Gandolfóba az immár szokásos heti pihenőnapjára, XIV. Leó pápa este 8 óra körül megállt a Santa Maria Maggiore-bazilikánál, hogy Ferenc pápa sírja előtt imádkozzon. Letérdelt a márványsírnál – amelyen mindig van egy szál fehér rózsa Lisieux-i Szent Teréz emlékére, akinek állandó lelki jelenléte meghatározó volt Jorge Mario Bergoglio életében –, és elhelyezett egy csokor fehér rózsát. Ez a gesztus tisztelgés volt elődje előtt, akit a Sforza- és a Pál-kápolna között temettek el.

A Pál-kápolnában található a Salus Populi Romani ikon, amelyet az argentin pápa oly sokszor meglátogatott nemzetközi útjai és kórházi kezelései előtt és után. A Mária-kegykép előtt Leó pápa is megállt imádkozni, majd 20.15 körül elhagyta a bazilikát, folytatva útját Castel Gandolfo felé – tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont.

Aznap délelőtt XIV. Leó a Szent Péter-bazilika Cathedra Petri oltáránál mutatott be gyászmisét Ferenc pápa, valamint az év során elhunyt bíborosok és püspökök lelki üdvéért. Nagy szeretettel ajánlotta fel a szentmisét elődjéért, „aki a szent kapu megnyitása s a Rómára és a világra adott húsvéti áldás után hunyt el. A szentév kegyelme révén ez a mise – számomra az első – különös jelleget kap: a keresztény reményét” – mondta a Szentatya homíliájában. Ferenc pápa, valamint az idén elhunyt bíborosok és püspökök ezt a „reményt élték meg, tanúsították és tanították” – húzta alá Leó pápa.

Május 10-én este, két nappal Szent Péter székébe való megválasztása után XIV. Leó pápa, hazafelé tartva a genazzanói Mária-kegyhelyről, betért a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy imádkozzon elődje sírjánál, amelyet a »Franciscus« felirat jelöl, és amelyet nap mint nap számos hívő és zarándok keres fel. Az új pápa akkor virágokat helyezett el a sírkövön, majd néhány percig csendben imádkozott.

Ugyanezt tette a Szentatya június 22-én is, a Krisztus Testének és Vérének főünnepe, Úrnapja alkalmából tartott körmenet után, amely a Lateráni Szent János-bazilikából indult, és a Santa Maria Maggiore-bazilikában ért véget.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Hollósi Judit/Magyar Kurír

