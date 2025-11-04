XIV. Leó ismét Ferenc pápa sírjánál imádkozott

Mielőtt elindult Castel Gandolfóba az immár szokásos heti pihenőnapjára, XIV. Leó pápa este 8 óra körül megállt a Santa Maria Maggiore-bazilikánál, hogy Ferenc pápa sírja előtt imádkozzon. Letérdelt a márványsírnál – amelyen mindig van egy szál fehér rózsa Lisieux-i Szent Teréz emlékére, akinek állandó lelki jelenléte meghatározó volt Jorge Mario Bergoglio életében –, és elhelyezett egy csokor fehér rózsát. Ez a gesztus tisztelgés volt elődje előtt, akit a Sforza- és a Pál-kápolna között temettek el.

A Pál-kápolnában található a Salus Populi Romani ikon, amelyet az argentin pápa oly sokszor meglátogatott nemzetközi útjai és kórházi kezelései előtt és után. A Mária-kegykép előtt Leó pápa is megállt imádkozni, majd 20.15 körül elhagyta a bazilikát, folytatva útját Castel Gandolfo felé – tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont.

Aznap délelőtt XIV. Leó a Szent Péter-bazilika Cathedra Petri oltáránál mutatott be gyászmisét Ferenc pápa, valamint az év során elhunyt bíborosok és püspökök lelki üdvéért. Nagy szeretettel ajánlotta fel a szentmisét elődjéért, „aki a szent kapu megnyitása s a Rómára és a világra adott húsvéti áldás után hunyt el. A szentév kegyelme révén ez a mise – számomra az első – különös jelleget kap: a keresztény reményét” – mondta a Szentatya homíliájában. Ferenc pápa, valamint az idén elhunyt bíborosok és püspökök ezt a „reményt élték meg, tanúsították és tanították” – húzta alá Leó pápa.

Május 10-én este, két nappal Szent Péter székébe való megválasztása után XIV. Leó pápa, hazafelé tartva a genazzanói Mária-kegyhelyről, betért a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy imádkozzon elődje sírjánál, amelyet a »Franciscus« felirat jelöl, és amelyet nap mint nap számos hívő és zarándok keres fel. Az új pápa akkor virágokat helyezett el a sírkövön, majd néhány percig csendben imádkozott.

Ugyanezt tette a Szentatya június 22-én is, a Krisztus Testének és Vérének főünnepe, Úrnapja alkalmából tartott körmenet után, amely a Lateráni Szent János-bazilikából indult, és a Santa Maria Maggiore-bazilikában ért véget.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Hollósi Judit/Magyar Kurír

