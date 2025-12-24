XIV. Leó pápa első karácsonyi üdvözlőlapján a békére emlékeztet

„Az Úr születése a béke születése.” Leó pápa ismét felidézi tanításának egyik fontos témáját az képeslapon, amit a Pápai Ház Prefektúrája készített, és amellyel pápaként első alkalommal fejezi ki üdvözletét az Úr születése alkalmából.

A választott mondat Nagy Szent Leó pápa 26. prédikációjából származik. A képeslap borítóján az olasz művész, Alberto Salietti (1892–1961) által 1955-ben a pápai lakosztály számára készített mozaik látható.

Felhívás a békére

December 23-án, kedden a Castel Gandolfo-i pápai rezidencia előtt újságírók kérdéseire válaszolva Leó pápa minden jóakaratú embert arra kért, hogy „legalább a Megváltó születésének ünnepén legyen egy napnyi béke”.

Ugyanezt a „fegyvertelen és leszerelő” békét kérte, amikor május 8-án, pápává választása után elmondta első beszédét a Szent Péter-bazilika központi loggiáján.

Pápai szertartások karácsonykor

XIV. Leó pápa december 24-én, szerdán este 10 órakor a Szent Péter-bazilikában mutatja be a karácsony éjjeli szentmisét és homíliát mond.

December 25-én, karácsony napján délelőtt 10 órakor Leó pápa a Szent Péter-bazilikában szentmisét mutat be Urunk születése emlékére. Aznap délben a Szent Péter-bazilika központi loggiájáról mondja el karácsonyi üzenetét, és Urbi et Orbi áldást ad.

December 26-án, Szent István első vértanú emléknapján Leó pápa déli 12 órakor elimádkozza az Úrangyala imát az Apostoli Palotában lévő dolgozószobája ablakából.

December 28-án, a Szent Család vasárnapján a Szentatya délben szintén elimádkozza az Úrangyalát az Apostoli Palotában lévő dolgozószobája ablakából.

December 29-én, hétfőn Leó pápa folytatja rendes hétköznapi apostoli tevékenységét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír