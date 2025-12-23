XIV. Leó pápa: Karácsonykor legyen 24 órára béke az egész világon

„Még egyszer szeretnék kérni minden jóakaratú embert, hogy legalább a Megváltó születésének ünnepén legyen egy napnyi béke” – ezt az ünnepi felhívást intézte a Szentatya a világhoz karácsony közeledtével, december 23-án este Castel Gandolfóból.

Ahogy szinte minden héten, a pápa ezúttal is a Lazio tartományban fekvő településen töltötte a keddi napot, pihenéssel és munkával. Amikor kilépett a Villa Barberini kapuján, a tömeg – amely a szakadó eső ellenére is megtöltötte az utcát – énekszóval fogadta: felcsendült a Feliz Navidad és más karácsonyi dallamok, valamint a Castel Gandolfó-i fúvószenekar muzsikája. A közvetlenül a rezidencia mellett található, Villanovai Szent Tamásról elnevezett pápai templom plébánosa, Tadeusz Rozmus atya a hívek nevében köszöntötte a Szentatyát, és egy kosárnyi helyi élelmiszer-különlegességet nyújtott át neki ajándékba.

Legyen 24 órára béke az egész világon

Ahogy az már szokássá vált, XIV. Leó ezután megállt a különböző szerkesztőségek újságíróinak csoportja előtt, hogy válaszoljon kérdéseikre. A témák között szerepelt a Közel-Kelet és Ukrajna is. Ukrajnával kapcsolatban – ahol az elmúlt órákban súlyos orosz légicsapások értek több térséget – a Szentatya így fogalmazott: „Ami ezekben a napokban különösen nagy szomorúsággal tölt el, az az, hogy úgy tűnik, Oroszország elutasította a karácsonyi tűzszünetre vonatkozó kérést.” Róma püspöke ezért ismételten felhívást intézett a karácsonyi tűzszünet érdekében: „Bárcsak meghallanának bennünket, és lenne 24 óra, egy napnyi béke az egész világon.”

Haladjon előre a közel-keleti békemegállapodás



A pápa egy másik háborús térségre, a Közel-Keletre is ráirányította a figyelmet, ahol jelenleg a tűzszünet második szakaszáról folynak a tárgyalások. Felidézte Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka „gyönyörű látogatását”, melyet az elmúlt napokban tett Gázában. „Egy órája beszéltem a plébánossal” – mondta, utalva Gabriel Romanelli atyára, a gázai Szent Család-templom lelkipásztorára. „Próbálnak ünnepet szervezni egy még mindig rendkívül bizonytalan helyzet közepette. Reméljük – tette hozzá a Szentatya –, hogy a békemegállapodás továbbhalad.”

Csalódottság az asszisztált öngyilkosságról szóló illinois-i törvény miatt



Az Egyesült Államokra fordítva figyelmét, a pápa kommentálta, hogy szülőállamában, Illinois-ban nemrég elfogadtak egy törvényt, amely 2026 szeptemberétől engedélyezi a végstádiumú felnőtt betegek számára az asszisztált öngyilkosságot, ha várható élettartamuk hat hónap vagy annál kevesebb. XIV. Leó elmondta, hogy a kérdést már novemberben „nagyon egyértelműen” szóba hozta J. B. Pritzker kormányzó előtt, amikor a Vatikánban audiencián fogadta: „Akkor már ott volt az íróasztalán a törvényjavaslat.” „Nagyon világosan kifejeztük, mennyire fontos tiszteletben tartani az élet szentségét a kezdetétől a végéig. És sajnos, különböző okokból, úgy döntött, hogy aláírja ezt a törvényjavaslatot. Nagyon csalódott vagyok emiatt” – hangsúlyozta a pápa, majd arra hívott „mindenkit, különösen ebben a karácsonyi időszakban, hogy gondolkodjunk el az emberi élet természetéről, az emberi élet értékéről. Isten emberré lett, mint mi, hogy megmutassa, mit jelent igazán emberi életet élni.” A Szentatya reménye és óhaja, hogy „az élet tisztelete ismét növekedjék az emberi lét minden szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig”.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News

Székács István/Magyar Kurír