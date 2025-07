XIV. Leó pápa a FAO közgyűléséhez: Az éhínség botrány és szégyen háborús eszközként felhasználni

A Szentatya elítélte, hogy a pénzügyi forrásokat és az új technológiákat nem az éhínség felszámolására, hanem fegyvergyártásra és fegyverkereskedelemre használják fel.

XIV. Leó üdvözölte a FAO közgyűlése 43. ülésszakának résztvevőit, élükön Qu Dongyu főigazgatóval, és köszönetét fejezte ki a szervezet munkájáért, amelyet az élelmiszer-biztonság és az alultápláltság problémáinak megoldása érdekében végez, mivel ezek továbbra is korunk egyik legnagyobb kihívásait jelentik.

Az éhínség legyőzésének a kulcsa az osztozás

Az Egyház bátorít minden olyan kezdeményezést, amely a világ számos területén jelen lévő éhínség botrányának megszüntetésére irányul, azonosulva Jézus érzéseivel, aki az evangéliumok szerint, amikor látta, hogy egy nagy tömeg közeledik hozzá, hogy hallgassa a szavát, mindenekelőtt azzal törődött, hogy élelmet adjon nekik (vö. Jn 6,1–13). A pápa utalt a kenyérszaporítás történetére, amelyben

a Krisztus által végrehajtott valódi csoda rámutat az éhínség legyőzésének kulcsára, amely az osztozásban rejlik, nem a kapzsi felhalmozásban.

A globális élelmiszer-biztonság az eddig megtett fontos lépések ellenére továbbra is romlik, így egyre valószínűtlenebbé válik, hogy megvalósul a 2030-ra kitűzött cél, a „nulla éhség”. Továbbra is távol állunk annak a megbízatásnak a teljesítésétől, amely a FAO, az 1945-ben létrehozott kormányközi intézmény alapját képezi – hangsúlyozta üzenetében a Szentatya. Az éhség és a széles körben elterjedt alultápláltság számos országban továbbra is fennálló tragédiája szomorú és szégyenletes, annál is inkább, mivel tudjuk, hogy a Föld képes elegendő élelmet termelni minden ember számára. A nemzetközi élelmiszer-biztonsági kötelezettségek ellenére sajnos a világ szegényei továbbra is nélkülözik a „mindennapi kenyerünket”.

Az éhínség gyakran a háború egyik eszköze

A pápa megállapította, hogy

az éhínséget nagyon gyakran a háború eszközeként használják fel. Az éhhalál előidézése a háborúskodás olcsó módja.

Ma, amikor a konfliktusok többségét nem reguláris hadseregek, hanem gyenge erőforrásokkal rendelkező felfegyverzett civil csoportok vívják, gyakoriak a védtelen lakossággal szemben alkalmazott olyan taktikák, mint a termőföldek felégetése, az állatok eltulajdonítása. Ezekben a konfliktusokban az első katonai célpontok a vízellátó hálózatok és a közlekedési útvonalak, az infláció pedig az egekbe szökik. Mindez óriási tömegek éhínségét okozza, miközben a politikai elitet a korrupció és a büntetlenség hizlalja.

Elérkezett az ideje, hogy a világ egyértelmű, felismerhető és közös intézkedéseket hozzon ezeknek a visszaéléseknek a szankcionálására, és felelősségre vonja az elkövetőiket. Elengedhetetlen, hogy a szavakat hatékony intézkedések váltsák fel, amelyek lehetővé teszik az éhezőknek, hogy bizalommal tekintsenek jelenükre és jövőjükre. Véget kell vetni a szlogenek és a megtévesztő ígéretek korszakának, gondolva a jövő nemzedékeire is, akiknek számot kell adnunk – fejtette ki a FAO-nak írt üzenetében XIV. Leó pápa.

Háborúk helyett párbeszédre és közös cselekvésre van szükség

A Szentatya rámutatott, hogy a politikai válságok, a fegyveres konfliktusok és gazdasági zűrzavar központi szerepet játszanak az élelmezési válság súlyosbodásában. Akadályozzák a humanitárius segély eljuttatását a rászorulók számára, nem teszik lehetővé a helyi mezőgazdasági termelést. Béke és stabilitás nélkül nem lehet biztosítani a fenntartható élelmiszer-termelési rendszereket, sem pedig egészséges, hozzáférhető és fenntartható táplálkozást mindenki számára. Szükség van tehát párbeszédre, amely során az érintett felek arra törekszenek, hogy kölcsönösen megértsék egymást és közösen cselekedjenek. Az akadályok ellenére lehet pozitív megoldásokat találni az emberiesség és testvériség segítségével.

Mindenki számára biztosítsák az elegendő és egészséges táplálkozást

Az élelmiszerrendszerek és a klímaváltozás kölcsönösen jelentős hatással vannak egymásra – írta Leó pápa. Az ökoszisztémák és a hátrányos helyzetű közösségek, köztük az őslakos népek védelme érdekében a kormányoknak, köz- és magánintézményeknek, nemzeti és helyi szervezeteknek erőforrásokat kell mozgósítaniuk, hogy olyan stratégiákat fogadjanak el, amelyek prioritásként kezelik a biodiverzitás és a talaj gazdagságának regenerálását.

Meghatározó és összehangolt éghajlati intézkedések nélkül nem lehet olyan agrár-élelmiszeripari rendszereket biztosítani, amelyek képesek táplálni a Föld növekvő lakosságát.

Az élelmiszerrendszerek legyenek fenntarthatóak és mindenki számára elérhetőek. Túl kell lépni a teremtett világ kizsákmányolásának logikáján és szolidáris szempontok szerint kell művelni és megőrizni környezetünket és erőforrásainkat, hogy biztosítsuk mindenki számára az elegendő és egészséges táplálkozást.

A Szentatya rámutatott a nemzetközi kapcsolatokat jellemző polarizációra, amely a válságok és konfliktusok eredménye. A szegénység és az éhezés felszámolása helyett a pénzügyi és technológia forrásokat fegyvergyártásra és fegyverkereskedeleme fordítják. Olyan ideológiák terjednek el, amelyek eltávolítanak a testvériségtől.

Felülmúlni az ellentéteket, megvalósítani a kölcsönös együttműködést

A béke és a fejlődés biztosítása érdekében a szegénységtől, háborútól és éhínségtől szenvedő népek életkörülményeinek javítására konkrét intézkedésekre van szükség. Leó pápa idézte elődje, Ferenc pápa szavait, amelyeket 2023. január 9-én intézett a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjaihoz: el kell simítani az ellentéteket, hogy „elősegítsük a kölcsönös együttműködés és bizalom légkörét a közös szükségletek kielégítése érdekében”.

A Szentszék mindig a nemzetek családjának javát szolgálja

XIV. Leó pápa arról biztosította a FAO konferenciájának résztvevőit, hogy e nemes cél megvalósításában a Szentszék mindig a népek közötti egyetértést, a nemzetek családjának közös javát szolgálja, különös figyelmet fordítva az éhezőkre és szomjazókra, azoknak a távoli régióknak a szenvedő lakosaira is, akik nem tudnak talpra állni a világ közönye miatt.

Leó pápa mindazok szószólójaként, akik a világon a szegénység miatt szenvednek, a Mindenható Istenhez fordult üzenete végén, azért könyörögve, hogy a FAO tevékenységei gazdag gyümölcsöket teremjenek, a leggyengébbek és az egész emberiség javát szolgálva.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír