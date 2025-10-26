XIV. Leó pápa fogadta Nawaf Salam libanoni miniszterelnököt

XIV. Leó pápa szombaton délelőtt fogadta Nawaf Salamot, a Libanoni Köztársaság miniszterelnökét, valamint Tarek Mitri miniszterelnök-helyettest, akik ezt követően találkoztak Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára.

Az Államtitkárságon tartott szívélyes legkörű megbeszélés során a felek elégedettséggel nyugtázták a jó kétoldalú kapcsolatokat, és közös várakozást fogalmaztak meg XIV. Leó november 30. és december 2. közötti libanoni apostoli látogatásával kapcsolatban.

Megerősítették, hogy a libanoni nép reménnyel tekint az ország reformfolyamatára és stabilizációjára, valamint a regionális helyzetre. Közös reményüknek adtak hangot, hogy hamarosan megvalósul az egész levantei térség teljes megbékélése.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír