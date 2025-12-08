XIV. Leó pápa a művészekhez: A szegényekben az Úr továbbra is szól hozzánk

Leó pápa „gyönyörű hagyománynak” nevezte a koncertet. Emlékeztetett Szent Pál Krisztusról mondott szavaira: „Aki értetek szegénnyé lett, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” A megtestesülés „az Atyaisten mindannyiunk iránti szeretetének kinyilatkoztatása”.

A Szentatya XVI. Benedek Deus caritas est kezdetű enciklikáját is idézte: „Ez az isteni cselekedet most drámai formát ölt, amikor Jézus Krisztusban maga Isten keresi az »eltévedt bárányokat«, a szenvedő és elveszett emberiséget.”

Ismerjük fel Krisztust a leginkább rászorulókban

Leó pápa hangsúlyozta, hogy a koncert nem pusztán zenei esemény vagy filantróp cselekedet. Idézte Máté evangéliumát: „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek”, és hozzátette saját Dilexi te kezdetű apostoli buzdításából: „Ez nem pusztán emberi jóság, hanem kinyilatkoztatás. (…) A szegényekben továbbra is szól hozzánk.” Az emberi méltóság nem a javaktól függ: „Nem a javaink vagy a tulajdonaink vagyunk (…) hanem Isten által szeretett gyermekek.” Ezért a koncerten elsőbbséget adnak „a legtörékenyebb testvéreknek”.

A zene mint út Istenhez

A zenéről elmélkedve Leó pápa felidézte, hogy a liturgikus ének „a lélek felemelésére szolgál”, és Szent Ágostont idézte: „Énekelnetek kell Neki… jól énekeljetek, testvérek”. Humorosan megjegyezte a művészeknek: „Kérlek, énekeljetek jól holnap!” A zene „a szeretet egyik formája lehet, egy via pulchritudinis (szépség útja), amely Istenhez vezet”.

A pápa köszönetet mondott Baldo Reina bíboros vikáriusnak, Marco Frisina prelátusnak, a római egyházmegye kórusának, a zenekarnak, a Nova Opera Alapítványnak, Serena Autierinek, Michael Bublé kanadai művésznek és zenekarának, valamint minden énekesnek, zenésznek és partnernek, akik támogatták a rendezvényt.

A híres kanadai énekes, Michael Bublé is fellépett a december 6-án tartott vatikáni koncerten. A pénteki, Leó pápával való találkozás után a művész interjút adott a Vatican Newsnak, amelyben elmondta, minden fellépése előtt köszönetet mond Istennek, hogy kapcsolatba léphet azokkal a csodálatos lelkekkel, akik a közönségét alkotják.

– Sokszor nyilvánosan kijelentette, hogy a hite a legnagyobb ereje és a legnagyobb kincse az életben, különösen a megpróbáltatások pillanataiban. Hogyan éli meg ezt a hitet most, hogy itt van, és szombaton a szegények között a legszegényebbeket szolgálja?

– Megtiszteltetés szolgálni. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ez mindig is az életem része volt. Így neveltek minket; ez nagyon fontos volt egész életemben. Aztán nagyon szerencsés voltam, hogy találkoztam egy nővel, aki ugyanazokat az értékeket vallja, és ugyanolyan hiten alapuló életet él. És bár messze vagyok a tökéletestől, de úgy gondolom, hogy ez gyönyörű része az életemnek. Nagyon szerencsés vagyok, különösen ha az nézzük, hogy az üzletág, amelyben dolgozom, annyira ingatag és annyira az egón alapul. Azt hiszem, mindig jó, ha helyén van a „középpontod”. (…) És néha nagyon biztonságos érzés tudni, hogy hiszel Istenben, és hogy létezik egy terv. És bármennyire nehéz is ezt megérteni, mindig tudod, hogy van oka annak, ami történik valami. Tudod, ott vagy, ahol lenned kell. Igyekszem a legjobbat nyújtani.

Van négy gyermekem, és nagyon remélem, hogy egy napon ők is ezt választják. Mert nem hiszem, hogy a hitet valaha is rá lehetett erőltetni valakire. (…) Egy idő után a gyerekeim is olyan korba érnek, amikor már eleget értenek, és képesek lesznek maguk meghozni ezt a döntést. És remélem, hogy ugyanazt a döntést hozzák, mint én.

– Hogyan készül arra, hogy kapcsolatba lépjen a közönség soraiban lévő szegényekkel?

– Az első lehetőségem, hogy kapcsolatba lépjek velük, a színpadról lesz. És ez ugyanolyan, mint ahogy minden közönséggel is kapcsolódom. Öröm számomra a kapcsolatfelvétel, egy igazi kapcsolat. Egy spirituális kötelék a közönséggel. Ők gyönyörű lelkek.

Minden este, mielőtt fellépek, közvetlenül mielőtt felmegy a függöny és kilépek a színpadra, ugyanezt mondom: köszönöm, Istenem, hogy megadtad nekem, hogy megáldottál azzal a képességgel, hogy kapcsolatba léphessek ezekkel a gyönyörű lelkekkel. És amikor ezt mondom, libabőrös leszek. És itt is így fogom kezdeni. Ez az első, ahogy kapcsolatba lépek velük, és megpróbálok annyi örömet okozni nekik, amennyit ők okoznak nekem. (...)

