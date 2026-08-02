XIV. Leó pápa üzenete a međugorjei ifjúsági fesztiválra: Krisztus az igazi öröm forrása!

A Mladifestet – melyre idén hetvenhárom országból érkeztek fiatalok – 1989 óta rendezik meg. Az ünnepi szentmisét a Szent Jakab-plébánia szabadtéri oltáránál mutatják be, amelyet néhány nappal ezelőtt, július 28-án vandál támadás ért. Az oltárt felgyújtották, a Szűzanya szobrát pedig sértő feliratokkal meggyalázták.

A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt szöveget Aldo Cavalli érsek, a međugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasta fel augusztus 1-jén, szombaton nem sokkal a szentmise előtt, melyet Francis Assisi Chullikatt érsek, Bosznia-Hercegovina és Montenegró apostoli nunciusa mutatott be.

Az alábbiakban a találkozóra küldött pápai üzenet teljes fordítását közreadjuk.

A međugorjei ifjúsági fesztivál alkalmából XIV. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza AD FONTEM, vagyis Krisztushoz, az új élet és az igazi öröm forrásához. Ezért arra hívja őket, hogy az imádság, Isten igéjének hallgatása és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét:

ez a találkozás minden szív szomját oltja, és mindig erőt ad az újrakezdéshez.

Őszentsége arra bátorítja a fiatalokat, hogy őszinte szívvel keressék az igazságot, amely szabaddá tesz, és ne engedjék magukat elcsábítani a múló boldogság hamis ígéreteitől. Jézust követve ugyanis mindenki úgy tekinthet még a legnehezebb kérdésekre és a szív vívódásaira is, mint a megkülönböztetés és a hitben való növekedés lehetőségére.

A Szentatya továbbá arra buzdítja a fiatalokat, hogy engedjék vezetni magukat a Szentlélek által, és bízzák magukat a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy

az evangélium ragyogó tanúivá, a testvériség előmozdítóivá és a béke építőivé váljanak a társadalomban.

Miközben imáiról biztosít mindenkit, a Szentatya mindnyájukra Isten kegyelmének bőséges kiáradását kéri, és szívből adja apostoli áldását.

Pietro Parolin bíboros,

Őszentsége államtitkára

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír