XIV. Leó pápa vasárnap délben: Az erőszakos fellépésre szelídséggel válaszoljunk!

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédét közreadjuk.

Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok!

A mai liturgia evangéliumában (Mt 10,26–33) Jézus, amikor misszióba küldi tanítványait, többek között ezt a buzdítást intézi hozzájuk: „Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!” (Mt 10,27).

Összekapcsolja azt, amit „fülbe súgva”, vagyis szívünk mélyén hallunk, és azt, amit mindenkinek hirdetnünk kell, s ezzel emlékeztet bennünket arra, hogy

az evangélium hirdetése mindenekelőtt a vele való személyes találkozás megosztása, amely mindenki számára egyedi.

Az apostolkodás ereje ugyanis – a technikákon és eszközökön túl – a bennünk élő Szentlélek működéséből és válaszunk hitelességéből fakad. Aquinói Szent Tamás a prédikációról úgy beszélt, mint annak továbbadásáról másoknak, amit szemléltünk: „contemplata aliis tradere” (vö. Summa theologiae, III, q. 40, a. 1, ad 2).

És nem szabad azt gondolnunk, hogy a „szemlélődés” csak néhány szentnek vagy csak a szerzeteseknek és remetéknek fenntartott kizárólagos tapasztalat.

Mindannyian szemlélődhetünk, ha igyekszünk mindennapi teendőink közepette egy rövid időre elcsendesedni, Isten elé állni, hogy halljuk a hangját, rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és az ő társaságában visszatekintsünk életünkre.

Ez egyre inkább szilárd és tudatos hitű emberekké tesz bennünket, következésképpen hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké, akik képesek visszatükrözni az evangélium fényét az élet minden közegében és helyzetében, és tanúságot tenni róla ott is, ahol értékét nem ismerik fel vagy nem fogadják el.

Szent Máté – annak a bibliai szakasznak a szerzője, amelyre utalunk – olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem éltek könnyű körülmények között. Ellenségeskedéssel és üldöztetéssel kellett szembenézniük, ahogyan ez ma is sok kereszténnyel történik a világ különböző pontjain, és erős kísértést éreztek arra, hogy elcsüggedjenek, és engedjék magukat legyőzni a fáradtság vagy a félelem által.

Most is, akárcsak akkor, komoly kihívást jelent hűségesnek maradni Jézus tanításához és hirdetni az ő szavát: a gyűlöletre szeretettel, az erőszakos fellépésre szelídséggel, a csüggedésre kitartással válaszolni. Ezért arra van szükség, hogy hitünk és küldetésünk gyökereit a vele való mély kapcsolatba eresszük (vö. Ferenc pápa: Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 8.). Ez ad erőt ahhoz, hogy ne adjuk fel, és minden körülmények között továbbra is közvetítsük az ő reményről, szeretetről és békéről szóló üzenetét mindenkinek.

A világnak nagy szüksége van erre!

A Szűzanya segítsen bennünket, hogy az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk, ki-ki a maga hivatása szerint!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Tegnap volt a menekültek világnapja, melyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre. A tegnapi nap egyúttal a 75. évfordulója volt a menekültek helyzetére vonatkozó egyezménynek, mely azért született, hogy védelmet nyújtson azoknak, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni hazájukat, otthonukat és családjukat. Kívánom, hogy az a szellem, amely e fontos nemzetközi eszköz kidolgozását ösztönözte, továbbra is világosítsa meg a nemzetek vezetőinek lelkiismeretét. Senki sem fordíthatja el a tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Továbbá arra buzdítok mindenkit, hogy fogadják be az üldöztetés áldozatait, hogy békében és méltóságban élhessenek, és reménnyel tekinthessenek a jövőbe.

Szeretném köszönteni a katolikus egyház és a pünkösdi közösségek közötti párbeszédért felelős nemzetközi bizottság tagjait. „Az egyház úgy hisz, ahogyan imádkozik”, és különösen időszerű, hogy együtt gondolkodjunk a „lex orandi, lex credendi” alapelvről.

Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, római hívők és különféle országokból érkezett zarándokok.

A Brazíliából érkezett zarándokokhoz fordulva imáimról biztosítom azoknak a fiataloknak a hozzátartozóit, akik néhány nappal ezelőtt közúti balesetben életüket vesztették Ceará államban.

Köszöntöm a bérmálkozó fiatalokat, akik Szardíniáról, Ozieri két plébániájáról érkeztek.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír