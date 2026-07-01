XIV. Leó pápa videoüzenete az amerikai fiataloknak: A tökéletes örömet az Úrnál találjátok meg

A Szentatya arról beszélt, hogy az igazi béke és a tökéletes öröm nem a világ mulandó örömeiben, hanem az Istennel való élő kapcsolatban található meg, és arra bátorította a fiatalokat, hogy nyissák meg szívüket Krisztus előtt, bizalommal keressék hivatásukat, és bátran válaszoljanak Isten hívására.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes videoüzenetének fordítását közreadjuk.

Kedves Barátaim!

Örömmel köszöntelek benneteket, akik különböző helyszíneken összegyűltetek a „Steubenville-i nyári ifjúsági konferenciákra”, e találkozók ötvenedik évfordulójának évében. Talán tudjátok, idén ünnepeljük Assisi Szent Ferenc halálának nyolcszázadik évfordulóját is. Mivel ezt a nyári eseményt a Steubenville-i Ferences Egyetem szervezi, arra gondoltam, érdemes lenne elgondolkodni azon, milyen üzenetet küldene ma Szent Ferenc a fiataloknak. Azt hiszem, sok mindenről beszélne nekünk, de mindenekelőtt az igazi békéről és a tökéletes örömről, mert ezek különösen fontos témái voltak életének.

Ha a 13. században találkoztatok volna Szent Ferenccel Assisi utcáin, valószínűleg vidám, barátságos mosollyal tekintett volna rátok, és azt mondta volna: „Pax et bonum!” – „Békét és minden jót!” Szent Ferenc gyakran köszöntötte így az embereket, s ez kifejezte egyik legmélyebb szívbeli vágyát. Mi is feltehetjük magunknak a kérdést: kívánom-e valóban az igazi békét azoknak, akikkel kapcsolatba kerülök? Úgy bánok-e másokkal, hogy békét viszek az életükbe? Mondhatnátok, hogy ez nem mindig könnyű. Előfordul, hogy viselkedésünkkel még azoknak is csalódást okozunk, azokban is feszültséget keltünk, akiket a legjobban szeretünk, ahelyett, hogy békét vinnénk az életükbe.

Tartsuk szem előtt, hogy Szent Ferenc nem a saját erejéből tudott a béke eszköze lenni, hanem azért, mert magában hordozta az igazi béke forrását.

Gyakran mondtam, hogy a béke Isten ajándéka, melyet akkor kapunk meg, amikor hívjuk az Urat, hogy lépjen be a szívünkbe, s azután arra kapunk meghívást, hogy az ő békéjének eszközeivé váljunk, elvigyük azt családjainkba, közösségeinkbe, országainkba és az egész világra. Ezért arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy használjátok fel e konferencia csendes időszakait, hogy felfedezzétek Krisztus békéjét, melyet tanítványainak megígért (vö. Jn 14,27).

Szent Ferencet különösen derűs emberként is ismerték. Örült a teremtett világ szépségének, örült Isten végtelen jóságának és irgalmának, örült a bűnösök megtérésének. Ugyanakkor meglephet benneteket, miként magyarázta el egyszer, mi a tökéletes öröm. Egy téli estén, amikor Leó testvérrel, a ferences rend egyik első tagjával gyalog Assisibe tartottak, Szent Ferenc sorra vette azokat a látszólag „jó” dolgokat, amelyek nem vezetnek tökéletes örömhöz. Egy ponton Leó testvér felkiáltott: „Ferenc atyám, mondd meg, miben áll a tökéletes öröm!” Válaszában Ferenc egy megrendítő helyzetet írt le: ha az embernek hideget, éhséget, sőt elutasítást kell elszenvednie – vagyis épp az ellenkezőjét annak, amit várnánk –, majd hozzátette: és ha ezeket a nehézségeket türelemmel, zúgolódás nélkül és Isten iránti szeretettel fogadjuk, „ebben áll a tökéletes öröm”.

Feltehetjük a kérdést: valóban lehetséges-e örömet érezni ilyen nehéz körülmények között? Csak akkor lehetséges, ha életünk a mi szerető mennyei Atyánkkal való kapcsolatunkra épül. Szent Ferenc öröme ugyanis – az az öröm, amelyről ő beszélt – nem található meg az elektronikus eszközök használatában, hosszú órákat töltve valamilyen képernyő előtt vagy a közösségi média vég nélküli görgetésében. Ezek a tevékenységek gyakran értékes időt pazarolnak el, melyet felhasználhatnánk a csendes imádságra, valódi barátságok ápolására, tartalmas családi együttlétre, a hit mélyebb megismerésére, tanulásra vagy sportolásra. Az örömet nem a kábítószer-használatban, a mértéktelen alkoholfogyasztásban, a szabados nemi életben, a felszínes kapcsolatokban, a külsőnkkel való túlzott foglalkozásban vagy más káros magatartásban kell keresni. Meglepő módon még olyan javakban sem található meg, mint a gazdagság, a szépség, a hírnév vagy az egészség, mert egy napon mindezeket magunk mögött hagyjuk.

Egyedül Isten szeretete adhat nekünk valódi és tökéletes örömet. Ha mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy Isten az ő szeretett gyermekeiként gondunkat viseli, akkor még a nehéz helyzetekben sem veszítjük el reményünket, és nem csüggedünk el.

Sokan közületek már kisgyermekként hallottátok, hogy Isten szeret benneteket. De valóban hiszitek-e? Drágák vagytok Isten szemében! (vö. Iz 43,4). Feltétel nélkül szeret benneteket! Biztosak vagytok benne? Ha a rendszeres imádsággal és a szentségek vételével ápoljátok a bizalmas kapcsolatot vele, ha teljesen ráhagyatkoztok, akkor a szorongás, a szomorúság és a magány eltűnik, az Úr kegyelme eltölt benneteket, szeretete pedig lángra lobbantja szíveteket. Ez a titka annak, hogy még a legnagyobb nehézségekkel is mosollyal tudjunk szembenézni. Nyissátok meg szíveteket, hogy fel tudjátok fedezni ezt a valóságot!

Tehát Szent Ferenc üzenete – és az enyém is – egyszerű:

az igazi béke és a tökéletes öröm Isten ajándéka, melyet akkor kapunk meg, amikor megnyílunk előtte és bízunk abban, hogy ő képes átalakítani bennünket.

Mit adhatunk cserébe neki ezért a mérhetetlen szeretetért, ezért a sok, nagylelkű ajándékért? Semmit, csak önmagunkat! Az Úrnak ma misszionáriusokra van szüksége, akik elviszik igéjét azokhoz, akik még nem ismerik őt; szent férfiakra és nőkre van szüksége, akik szeretetteljes katolikus családokat alapítanak; papokra van szüksége, akik lelkiatyák és a szentségek kiszolgáltatói; szerzetesekre és szerzetesnőkre van szüksége, akik tanúságot tesznek Isten országának igazi öröméről. Ha úgy érzitek, hogy az Úr e hivatások valamelyikére hív benneteket, ne zárkózzatok be magatokba, ne féljetek, és ne forduljatok el tőle, hanem

lépjetek előre, és mondjátok az Úrnak: „Itt vagyok, engem küldj!” (Iz 6,8).

Ugyanakkor ne féljetek beszélni erről valakivel: egy bizalmas baráttal, egy pappal vagy egy szerzetesnővel.

Gyümölcsöző konferenciát kívánok mindnyájatoknak. Imádkozom, hogy ezekben a napokban betöltsön benneteket Krisztus szeretete, és megismerjetek más fiatalokat is, akik teljesen neki akarják ajándékozni életüket, s így akarják megtalálni az igazi boldogságot. A Boldogságos Szűz Máriának, „örömünk okának” anyai közbenjárásába ajánlak benneteket, és mindnyájatokra a béke és a lelki erősség isteni áldását kérem. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

A videoüzenet angol nyelven IDE kattintva érhető el.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News YouTube-csatornája; Franciscan University of Steubenville

Magyar Kurír