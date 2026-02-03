XIV. Leó a Vatikánban fogadta a Pápa Imavilághálója vatikáni alapítvány vezetőit és tagjait

„Különösen fontos meghívni a fiatalokat a részvételre, hogy ők alkothassák a világ szükségleteiért felelős közbenjárók következő generációját” – mondta a Szentatya a csoporthoz intézett beszédében.

Mivel sok fiatal „mélyebb és személyesebb kapcsolatot keres a feltámadt Jézussal, az eucharisztikus ifjúsági mozgalmatok különösen gyümölcsöző út lehet, amely segít nekik abban, hogy még bensőségesebb módon növekedjenek az Urunkkal való kapcsolatban” – hangsúlyozta XIV. Leó. Arra buzdította őket, hogy „még nagyobb mértékben vegyenek részt ebben a hálózatban, amely a különböző kultúrákat, nyelveket és karizmákat egyesíti a közös küldetésben”.

A pápa imavilághálózata

Az imavilághálózat a Jézus Társaságára bízott pápai mű, amely minden hónapban közzéteszi a pápa imaszándékát és – videófelvételen és lejegyezve is – imáját, amely az emberiség és az Egyház előtt álló kihívásokra összpontosít. A hálózat Jézus Szívének lelkiségében gyökerezik, különösen „A Szív útja” elnevezésű képzési úton keresztül.

Leó pápa kiemelte: ez a lelkiség lehetővé teszi, hogy a hálózat tagjai „bensőségesebben megismerjék Urunkat, és együttérzőbbek és empatikusabbak legyenek”, miközben „imádságos támogatást nyújtanak a rászorulóknak”. „Remélem, hogy az apostoli munkásságotokon keresztül továbbra is segíteni fogjátok a megkeresztelteknek megérteni, hogy ők Krisztus barátai és apostolai.”

Az ima az Egyház küldetésének szerves része

A Szentatya köszönetet mondott mindazoknak jelenlétükért és azért az erőfeszítésért, amellyel imaszándékait eljuttatják a világhálózat több tízmillió tagjához, akik nap mint nap Isten elé viszik ezeket a szükségleteket.

„Az ilyen ima nem áll kívül Krisztus Testének evangéliumi küldetésén, hanem annak szerves része” – folytatta Leó pápa.

A Szentatya köszönetet mondott az imavilághálózat nemzetközi igazgatójának, Cristóbal Fones SJ atyának, valamint a nemzetközi igazgatóhelyetteseknek, Bettina Raednek és Miguel Melo atyának, továbbá minden tagnak és partnernek, akik támogatják ezt a küldetést.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír