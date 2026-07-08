Zarándoklatra és búcsúra hív Máriapócsra a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A program július 25-én reggel 9 órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét Leveleken.

A zarándokokra egy körülbelül 13 kilométeres táv vár, amelyet kényelmes tempóban, tervezett pihenők beiktatásával tesznek majd meg. A szervezők úgy alakították ki az útvonalat, hogy az a gyermekes családok és az idősebb korosztály számára is könnyen teljesíthető legyen.

A zökkenőmentes és biztonságos gyaloglás érdekében a zarándokoknak érdemes kényelmes, már bejáratott gyaloglócipőben érkezniük, emellett javasolt gondoskodni a megfelelő mennyiségű ivóvízről, a napfény elleni védelemről, valamint egy esőkabátról is az esetleges nyári záporok miatt.

Bár az esemény nyitott, a szervezési feladatok megkönnyítése érdekében a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Jelentkezni a hivatalos plakátokon elhelyezett QR-kód beolvasásával, vagy ezen az online jelentkezési lapon lehet.

*

Az egyházmegyei búcsú minden évben kiemelkedő alkalmat ad arra, hogy a közösség tagjai találkozzanak, együtt imádkozzanak és megerősödjenek a hitben.

A búcsú napja, július 26-a elcsendesedéssel és a szentségekhez járulással veszi kezdetét. Reggel 8 órától a máriapócsi római katolikus templomban szentségimádásra nyílik lehetőség, miközben a kegytemplomnál folyamatosan biztosított lesz a gyónási lehetőség. A nap csúcspontja a 11 órakor kezdődő búcsúi szentmise lesz, amelyen idén Berta Tibor tábori püspök mond szentbeszédet.

A délután folyamán, 14 órától litániával zárul a hivatalos program, amelyben közösen kérik a hívek a Szűzanya közbenjárását családjainkért, az egyházmegyéért, hazánkért.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 1., 2.

Magyar Kurír