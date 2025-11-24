Zenei időutazás a középkori Rómába – Könyv- és lemezbemutató a győri bencéseknél

A Schola Monodica énekegyüttes 2024 óta működik. Azzal a céllal alakult, hogy a lectorének egyedülálló repertoárját mindinkább hitelesen szólaltassa meg akár liturgikus, akár koncertszituációban vagy éppen egyházzenei áhítatokon.

„Tagjai a Collegium Musicum Jaurinense énekesei és egykori vagy jelenlegi tanítványaim, akik hosszú évek óta kísérik figyelemmel a lectorének feltárásában folytatott kutatásaimat, komoly tapasztalatokkal rendelkezve mind a szólisztikus, mind pedig a scholaéneklésben” – ismertette Kelemen Áron OSB, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium hittanára.

„Legjobb reményeim szerint a Fragmenta közel hozza a hallgatókhoz a lectorének és így a Graduale Urbis zenei világát, amely valódi hidat képez a nyugati, latin ajkú kereszténység legősibb, általunk megismerhető liturgikus gyakorlatához, imádságához, elmélkedéséhez és szemlélődéséhez” – mondta a győri bemutató kapcsán a bencés szerzetes.



Kelemen Áron OSB bencés szerzetespap, teológus a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott Egyházzene (MA) szakon. Tanárai voltak többek között Dobszay László és Szendrei Janka. Szakterülete főként a liturgiatörténet és a középkori monodikus énekgyakorlat. Kutatási eredményeit a Magyar Egyházzene folyóiratban publikálta. Kutatási területe az órómai ének, melynek első praktikus kiadása, a Graduale Urbis 2021-ben jelent meg. Jelenleg a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium hittanára. 2002-ben újjászervezte a Szent Ignác bencés templom fiúkórusát – Collegium Musicum Jaurinense (CMJ) – és a rendszeres latin gregorián éneket a liturgiában. Karnagyi működése idején a CMJ évente hatvan liturgikus szolgálata mellett mintegy 150 koncertet adott itthon, Európa számos országában és a tengeren túl is; 2003 és 2017 között pedig hat önálló albuma jelent meg.

„Jóllehet az órómai énekek kéziratait már a 19. század utolsó éveiben megtalálták a solesmes-i bencések, a valódi érdeklődésre és a liturgikus könyvek tudományos feltárására még több mint fél évszázadot kellett várni – írta az úgynevezett órómai énekekről szóló ismertetőjében Kelemen Áron OSB. – Az ókeresztény római bazilikák énekanyagát Bruno Stäblein 1970-ben közreadott monográfiájában órómai éneknek nevezte, azt sugallva ezzel, hogy ez az énekanyag korábbi, mint a nyugati kereszténység liturgiáját másfél évezred óta hordozó gregorián ének. A 20. század utolsó évtizedének kutatásai azonban már egymás mellett élő hagyományként azonosították az órómai és a gregorián éneket a kora középkor Rómájában. Egyik legnevesebb kutatójuk, James McKinnon veti föl az úgynevezett lectorének fogalmát, amely talán korábbi lehet, mint a római énekeskönyvekből elénk táruló órómaiként azonosított énekes hagyomány.

Jómagam a McKinnon által felvetett lectorének felkutatására vállalkoztam 2017-ben, melynek eredményeképp adtam közre 2021-ben a Graduale Urbis énekeskönyvet a győri Szent Mór Bencés Perjelség kiadásában, amely a lectorének ezidáig egyetlen praktikus kiadása. A lectorének természete a ránk maradt mindössze három, a 11–12. században jegyzett római kottás kézirat gondos elemzéséből tárult föl, ebbéli kutatásaimat a Repertoár a repertoárban című doktori értekezésemben adtam közre, amelyet 2022 márciusában védtem meg a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktoriskolájában.

A Fragmenta című album, amelyet most kezünkbe vehetünk, ebből a repertoárból kíván hangzó élményt adni. A 13 track igyekszik végigkísérni a hallgatót az órómai miseliturgián, hűen megtartva annak rendjét. A Dominus illuminatio introitus gazdag teológiájával a lectorének korának legtöbbször elhangzó introitusa volt.

Az ordináriumtételek, úgymint a Kyrie, a Sanctus és az Agnus Dei az 1071-ból ránk maradt római Szent Cecília-bazilika kéziratait követik. A Gloria-tétel dallama a Graduale Urbisból való, amely a közismert solesmes-i dallamváltozatot alkalmazza, tekintve, hogy a Szent Cecília-bazilika 1071-es kézirata alig tér el a Graduale Romanum dallamváltozatától. A Credo-tétel ugyan sehol sem szerepel az órómai kéziratokban, a Graduale Urbis praktikus kiadásba – a liturgikus használhatóság okán – mégis bekerült.

A lemezünkön hallható felvétel a dallamformula-alapú lectorének dallamszerkesztését igyekszik hűen megszólaltatni. A 33. zsoltárból való Gustate et videte szinte az egyedüli communiotétel a lectorének repertoárból. A graduale-, alleluja- és az offertoriumtételek azért kerültek duplázva a Fragmenta album válogatásába, hogy gazdagabban reprezentálja e tételek többféle dallami megformálását.”

A Gradiale Urbis órómai énekeskönyv második kiadását és a Fragmenta – Tételek az órómai énekek gyűjteményéből című hanglemezt november 29-én, szombaton 17 órai kezdettel mutatják be a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium dísztermében, a Collegium Musicum Jaurinense és a Schola Monodica énekegyüttesek közreműködésével.

Az eseményen Tóth Konstantin OSB perjel mond köszöntőt. A Gradiale Urbis órómai énekeskönyv második kiadását Mátéffy Balázs teológus méltatja. Majd Kelemen Áron OSB tart előadást az órómai énekgyűjteményről.

Az est énekbemutatóval folytatódik, a Schola Monodica közreműködésével. Ezt követően, advent első vasárnapjának előestéjén 19 órakor ünnepélyes órómai énekes szentmisét mutatnak be a Loyolai Szent Ignác bencés templomban, melynek főcelebránsa Major Fulgent OSB alperjel, templomigazgató lesz.

A program zárásaként, 20 órakor fogadást tartanak a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium dísztermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

